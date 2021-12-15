  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Українка здобула історичне «золото» на чемпіонаті світу (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Аліна Марущак стала найсильнішою на планеті - Українка здобула історичне «золото» на чемпіонаті світу (відео)
    Аліна Марущак стала найсильнішою на планеті
    фото з відкритих джерел

    Важкоатлетка Аліна Марущак уперше виграла змагання і в поштовху, і в ривку

    Аліна Марущак, яка виступає у ваговій категорії до 81 кг, стала першою українкою, яка стала абсолютною чемпіонкою з важкої атлетики. На чемпіонаті світу в Ташкенті 24-річна спортсменка перемогла і в поштовху, і в ривку.

    В ривку Аліна підняла 113 кг і зробила вагому заявку на загальну перемогу. Найближча суперниця, кореянка Ісеул Кім, відстала на 5 кг.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений IWF (@iwfnet)

    В поштовху українка підняла 135 кг і знову стала переможницею. Таким чином, вона із сумою 248 кг стала абсолютною чемпіонкою світу.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений IWF (@iwfnet)

    Колумбійка Валерія Рівас з результатом 239 кг завоювала «срібло», Ісеул Кім – «бронзу».

    Аліна Марущак цього року також здобула золоту нагороду чемпіонату Європи.

    Раніше абсолютним чемпіоном в 1994 році ставав Тимур Таймазов, а Наталя Скакун 2003-го вигравала чемпіонат світу за сумою двоборства.

    Читайте також:

    Теги: чемпіонат світу Україна важка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українка здобула історичне «золото» на чемпіонаті світу (відео)