Українка здобула історичне «золото» на чемпіонаті світу (відео)

Важкоатлетка Аліна Марущак уперше виграла змагання і в поштовху, і в ривку

Аліна Марущак, яка виступає у ваговій категорії до 81 кг, стала першою українкою, яка стала абсолютною чемпіонкою з важкої атлетики. На чемпіонаті світу в Ташкенті 24-річна спортсменка перемогла і в поштовху, і в ривку.

В ривку Аліна підняла 113 кг і зробила вагому заявку на загальну перемогу. Найближча суперниця, кореянка Ісеул Кім, відстала на 5 кг.

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В поштовху українка підняла 135 кг і знову стала переможницею. Таким чином, вона із сумою 248 кг стала абсолютною чемпіонкою світу.

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Колумбійка Валерія Рівас з результатом 239 кг завоювала «срібло», Ісеул Кім – «бронзу».

Аліна Марущак цього року також здобула золоту нагороду чемпіонату Європи.

Раніше абсолютним чемпіоном в 1994 році ставав Тимур Таймазов, а Наталя Скакун 2003-го вигравала чемпіонат світу за сумою двоборства.