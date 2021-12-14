Олімпіада в Парижі вперше відбудеться поза стадіоном і на човнах

Церемонію старту Ігор-2024 зроблять на березі річки Сена

Олімпійські ігри 2024 року в Парижі підготували вболівальникам перший сюрприз. Як повідомляє «Твіттер» спортивного свята чотириріччя, церемонія відкриття Олімпіади відбудеться не на стадіоні, як звичайно, а на річці Сена 26 липня 2024 року.

«На річці Сена – найвидовищніша і найдоступніша церемонія відкриття в Олімпійській історії. Відкрита для всіх, відкрита для тебе», – йдеться у повідомленні оргкомітету.

Делегації країн-учасниць проходитимуть Сеною на човнах. Маршрут параду пролягатиме за течією річки зі сходу на захід, його довжина становитиме шість кілометрів.

Очікується, що на Олімпіаду приїдуть понад 10 тисяч спортсменів із різних країн, а глядачі зможуть спостерігати за церемонією відкриття з мостів та набережних. Також під час руху параду будуть влаштовані великі екрани.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Раніше три країни влаштували бойкот зимовій Олімпіаді в Пекіні.

Першими про дипломатичний бойкот Ігор оголосили Сполучені Штати Америки. Потім до них приєдналася Австралія. А в Європарламенті закликали до тотального бойкоту зимової Олімпіади в Пекіні, оскільки влада Китаю причетна до порушень прав людини.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення США бойкотувати Олімпіаду.