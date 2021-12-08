Усик розкрив свій секрет успіху

Боксер радить робити свою справу і не шукати жодних відмовок

Чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії Олександр Усик в душі – філософ. На свої сторінці у соцмережах він розповів, що його підштовхує до нових звитяг.

«Я часто міркую з приводу життя. Як усе влаштовано, що Всевишній так мудро влаштував. Сидячи у себе на подвір'ї я дивився на рослину, яка проросла через асфальт. Навіщо я все це. Коли у вас є шлях або мета, немає жодних відмовок чи виправдань. Просто тягніться до світла», – написав Усик.

Олександр Усик став чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO після впевненої перемоги над Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів. Після цього Джошуа активував пункт контракту про можливий реванш та хоче повернути собі чемпіонські пояси. За попередньою інформацією, другий поєдинок Джошуа – Усик відбудеться в березні-квітні 2022 року.

Існує ймовірність, що реванш не відбудеться. Промоутери працюють над тим, щоб Джошуа відійшов у бік, а Усик одразу зустрівся з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі в об’єднавчому поєдинку.