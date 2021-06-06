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    Корумпована організація. Чумак відповів на звинувачення в спробі підкупу допінг-офіцера

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    Дмитро Чумак у відчай не впадає - Корумпована організація. Чумак відповів на звинувачення в спробі підкупу допінг-офіцера
    Дмитро Чумак у відчай не впадає
    Фото з відкритих джерел

    Українського важкоатлета підозрюють в ухиленні від здачі проб на наявність в організмі заборонених препаратів

    Чемпіона Європи Дмитра Чумака звинуватили в порушенні антидопінгових правил Міжнародна агенція допінг-тестування запідозрила українського важкоатлета в спробі підкупу офіцерів допінг-контролю.

    «Найбільш корумпована організація в світі ITA звинуватила мене в порушенні антидопінгових правил. При цьому допінг не знайшли. Ще й приписали спробу підкупу. Так і живемо», – написав Чумак в Instagram.

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    Публикация от DMYTRO CHUMAK (@dmitryichumak)

    Дмитро Чумак відомий своєю проукраїнською позицією. На чемпіонаті Європи в Москві після перемоги він «спалив Москву», через що викликав істерику в депутата російської Держдуми.

    Дмитро є головним претендентом на золоту нагороду на Олімпіаді в Токіо у своїй ваговій категорії.

    Інтерв’ю з Дмитром Чумаком.

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    Теги: Олімпіада Дмитро Чумак
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    Корумпована організація. Чумак відповів на звинувачення в спробі підкупу допінг-офіцера