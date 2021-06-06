Корумпована організація. Чумак відповів на звинувачення в спробі підкупу допінг-офіцера
Українського важкоатлета підозрюють в ухиленні від здачі проб на наявність в організмі заборонених препаратів
Чемпіона Європи Дмитра Чумака звинуватили в порушенні антидопінгових правил Міжнародна агенція допінг-тестування запідозрила українського важкоатлета в спробі підкупу офіцерів допінг-контролю.
«Найбільш корумпована організація в світі ITA звинуватила мене в порушенні антидопінгових правил. При цьому допінг не знайшли. Ще й приписали спробу підкупу. Так і живемо», – написав Чумак в Instagram.
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Дмитро Чумак відомий своєю проукраїнською позицією. На чемпіонаті Європи в Москві після перемоги він «спалив Москву», через що викликав істерику в депутата російської Держдуми.
Дмитро є головним претендентом на золоту нагороду на Олімпіаді в Токіо у своїй ваговій категорії.
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