Корумпована організація. Чумак відповів на звинувачення в спробі підкупу допінг-офіцера

Українського важкоатлета підозрюють в ухиленні від здачі проб на наявність в організмі заборонених препаратів

Чемпіона Європи Дмитра Чумака звинуватили в порушенні антидопінгових правил Міжнародна агенція допінг-тестування запідозрила українського важкоатлета в спробі підкупу офіцерів допінг-контролю.

«Найбільш корумпована організація в світі ITA звинуватила мене в порушенні антидопінгових правил. При цьому допінг не знайшли. Ще й приписали спробу підкупу. Так і живемо», – написав Чумак в Instagram.

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Дмитро Чумак відомий своєю проукраїнською позицією. На чемпіонаті Європи в Москві після перемоги він «спалив Москву», через що викликав істерику в депутата російської Держдуми.

Дмитро є головним претендентом на золоту нагороду на Олімпіаді в Токіо у своїй ваговій категорії.

Інтерв’ю з Дмитром Чумаком.