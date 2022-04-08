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    Українку визнали найкращою легкоатлеткою місяця в Європі

    Українку Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи у березні - Українку визнали найкращою легкоатлеткою місяця в Європі
    Українку Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи у березні
    фото з відкритих джерел

    У березні Ярослава Магучіх виграла «золото» світової першості в приміщенні

    Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи за підсумками березня. Про це повідомляється на сторінці European Athletics в Instagram.

    У березні Магучіх завоювала «золото» на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, який відбувся в сербському Белграді. 20-річній спортсменці з Дніпра підкорилася висота 2,02 м – це найкращий стрибок у нинішньому сезоні.

    Перемогу на планетарній першості Ярослава присвятила українському народу, який продовжує героїчно захищати свої землі від російських окупантів.

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    Допис, поширений European Athletics (@europeanathletics)

    Нагадаємо, торік на Олімпіаді в Токіо стався скандал після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді в Токіо, коли Ярослава Магучіх сфотографувалася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене.

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    Теги: спорт Instagram Ярослава Магучих золото
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    Українку визнали найкращою легкоатлеткою місяця в Європі