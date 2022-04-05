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    «Вони – не люди, а вбивці». Білодід відреагувала на соцопитування росіян

    «Вони – не люди, а вбивці». Білодід відреагувала на соцопитування росіян
    фото: : Федерація дзюдо України

    «У голові не вкладається, як можна бути такими нелюдами… Як?!»

    Бронзова призерка Олімпіади-2020 Дарія Білодід вкотре звернулась до народу країни-агресора. Дзюдоїстка вражена «зомбованістю» росіян.

    Дзюдоїстка прокоментувала голосування росіян, у якому видно відсоток людей, які підтримують агресію своєї країни щодо України. Росіяни продовжують твердити, що їх війська виконують «спецоперацію» та не вбивають мирних жителів.

    Свою реакцію Дарія Білодід залишила у сторіс в інстаграмі. Спортсменка назвала таких людей вбивцями. Вона не розуміє, як можна стати такими нелюдами.

    «Росіяни – не люди, вони – вбивці. У голові не вкладається, як можна бути такими нелюдами… Як?!» – написала дзюдоїстка.

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    Раніше Білодід розповідала про погрози та хейт зі сторони росіян. Дарії вдалось виїхати за кордон заради тренувань, щоб знову підіймати український прапор на спортивному фронті.

    Більшість росіян (81%) підтримують вторгнення російської армії в Україну. Про це свідчать результати опитування «Левада-центру», опубліковані 31 березня.

    Нагадаємо, легендарний футболіст київського «Динамо» Олексій Михайличенко розповів, хто російських гравців підтримав його. Також він наголосив, що для нього більше не існує колег з Росії.

    Теги: росія окупанти спорт війна дзюдо Україна Дарина Білодід окупація #stoprussia
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    «Вони – не люди, а вбивці». Білодід відреагувала на соцопитування росіян