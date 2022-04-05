«Вони – не люди, а вбивці». Білодід відреагувала на соцопитування росіян

«У голові не вкладається, як можна бути такими нелюдами… Як?!»

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Дарія Білодід вкотре звернулась до народу країни-агресора. Дзюдоїстка вражена «зомбованістю» росіян.

Дзюдоїстка прокоментувала голосування росіян, у якому видно відсоток людей, які підтримують агресію своєї країни щодо України. Росіяни продовжують твердити, що їх війська виконують «спецоперацію» та не вбивають мирних жителів.

Свою реакцію Дарія Білодід залишила у сторіс в інстаграмі. Спортсменка назвала таких людей вбивцями. Вона не розуміє, як можна стати такими нелюдами.

«Росіяни – не люди, вони – вбивці. У голові не вкладається, як можна бути такими нелюдами… Як?!» – написала дзюдоїстка.

Раніше Білодід розповідала про погрози та хейт зі сторони росіян. Дарії вдалось виїхати за кордон заради тренувань, щоб знову підіймати український прапор на спортивному фронті.

Більшість росіян (81%) підтримують вторгнення російської армії в Україну. Про це свідчать результати опитування «Левада-центру», опубліковані 31 березня.

Нагадаємо, легендарний футболіст київського «Динамо» Олексій Михайличенко розповів, хто російських гравців підтримав його. Також він наголосив, що для нього більше не існує колег з Росії.