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    «Жебрацький народ». Українська чемпіонка в шоці від того, що крали рашисти (відео)

    «Жебрацький народ». Українська чемпіонка в шоці від того, що крали рашисти (відео)
    фото: Христина Стуй/instagram

    «Ви мерзенні тварюки, які за телевізор готові вбити і виносити по трупам, як трофей!»

    Легкоатлетка, бронзова призерка Олімпіади Христина Стуй не змогла стримати емоцій, коментуючи відео з мародерством російських військових у будинках мешканців тимчасово захоплених населених пунктів України.

    «...Я дивлюся фото з Бучі і не вірю, я не вірю своїм очам, що таке можливо на моїй землі, з моїми людьми. Я не хочу постити ті фото закатованих людей, зґвалтованих жінок і мертвих дітей. В мене просто болить тіло, ниє все від болю, коли бачу ті фото у стрічці у кожного свого друга. Усі ці дні я відчуваю окрім болі, безпорадність та сором за те, що не можу допомогти, відчуття провини за те, що вціліла. Гнів і бажання помсти. А потім порожнеча», написала Христина Стуй.

    Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

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    Публикация от Кристина Стуй (@kristina_stuy)


    «Ви настільки жебрацький народ, що радуєтесь банці нутели! Ви радуєтесь смачному морозиву! Як же це огидно, красти прикраси у наших жінок, красти білизну наших жінок і привозити своїм бабам, а вони по телефону вам говорять «бери да побольше».
    Ви мерзенні тварюки, які за телевізор готові вбити і виносити по трупам, як трофей!», – емоційно написала Христина Стуй.

    Нагадаємо, російські мародери, яких ЗСУ прогнали з Київщини, виставили на продаж награбовані в Україні речі цивільного населення. Серед трофеїв окупантів опинилася олімпійка збірної України з футболу. На ресурсі Avito з’явилося оголошення про продаж олімпійки. Російський загарбник вкрав кофту під Броварами на Київщині.

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    Теги: росія окупанти спорт війна Україна Христина Стуй окупація #stoprussia
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    «Жебрацький народ». Українська чемпіонка в шоці від того, що крали рашисти (відео)