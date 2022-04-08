Понад 50 олімпійських комітетів і федерацій запропонують допомогу українським спортсменам

Спортивні організації різних країн звернулися до Міжнародного олімпійського комітету

Більш ніж 50 Національних олімпійських комітетів (НОКів) і міжнародних федерацій звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), щоб запропонувати свою допомогу українським спортсменам, інформує xsport.ua.

Зокрема, Міжнародний союз велосипедистів створив фонд у розмірі 200 тис. євро з метою допомогти усім велосипедистам знайти безпечний притулок у місцях, де вони можуть продовжувати тренуватися та готуватися до змагань. Все це стало можливим після спілкування керівництва МОК і президента НОК України Сергія Бубки з президентом UCI Давидом Лапарт'яном.

Міжнародна федерація гімнастики заснувала спеціальний фонд, який надає підтримку Українській федерації гімнастики та її спортсменам з ліцензію FIG, а також їхнім тренерам у доступі до високоефективних спортивних споруд для тренувань.

Олімпійський і Паралімпійський комітет США запропонував всім спортсменам, тренерам і родинам членів збірних зимових видів спорту жити й тренуватися в штаті Юта.

НОК Німеччини (DOSB) та Німецький фонд допомоги спорту закликали робити додаткові пожертви.

Так, до Албанії та Франції вирушили наші легкоатлети для підготовки до міжнародних стартів у безпечних умовах.

НОК України також турбується про внутрішньо переміщених осіб. Для них за допомогою комітету виділено кошти у розмірі більше 1,5 млн гривень. За оцінками Верховного комісара ООН у справах біженців, з початку російського вторгнення 6,5 млн людей стали внутрішньо переміщеними особами в Україні, а 4 млн виїхали за межі країни.

Відзначимо, ця робота ведеться незалежно від Фонду солідарності, але в тісній співпраці з робочою групою Фонду та членами олімпійської сім'ї.

Додамо, що для Фонду солідарності на допомогу олімпійцям та спортивному руху України виділено понад $2 млн. Свої внески зробили МОК та Олімпійська солідарність, олімпійські комітети європейських країн та інші організації.

Нагадаємо, як Харкові рашисти рознесли Олімпійський спортивний центр. Фасад і дах споруди увесь у дірках від російських бомб.

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