Марина Бех-Романчук вперше в кар’єрі виграла етап легкоатлетичної Діамантової ліги

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Марина Бех-Романчук вкотре проявила характер Світлина - Instagram Марини Бех-Романчук

Призерками шведських змагань стали всі чотири українки

Віце-чемпіонка світу-2019, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала переможницею другого етапу Діамантової ліги в шведському Стокгольмі.

Перемогу Марині, яка до того посідала друге місце слідом за шведкою Хадді Саньєю, принесла заключна, шоста спроба, в якій Бех-Романчук стрибнула в довжину на 6,85 метра. Санью українка випередила всього на два сантиметри.

Третьою з результатом 6,61 м в заключній спробі посіла олімпійська чемпіонка і дворазова чемпіонка світу в потрійному стрибку Катерін Ібарґен з Колумбії.

Нагадаємо, що раніше перше і друге місця у секторі для стрибків у висоту посіли українки Ярослава Магучих та Юлія Левченко.

Призеркою етапу Діамантової ліги в Стокгольмі стала також Анна Рижикова, яка з найкращим особистим результатом сезону – 55,19 секунди – стала другою на дистанції 400 метрів з бар’єрами. Українка програла тільки нідерландці Фемке Бол (54,68 сек) і випередила норвежку Амалі Юель (55,92).

А ось у секторі для стрибків з жердиною серед чоловіків швед Арман Дюплантіс, який переміг з результатом 6,01 м, штурмував 16-річної давнини світовий рекорд Сергія Бубки. У 1994-му в італійському Сестрієре українець стрибнув на 6,14 м і встановив орієнтир, який на стадіонах наразі не підкорився нікому. На цей раз рекорд встояв, але сезон лише починається. Нагадаємо, що в приміщенні Дюплантіс торік світовий рекорд побив. Рівняється досягнення шведа 6,17 м.

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