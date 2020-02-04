Мільйон для Магучих. Яке фінансування отримають українські легкоатлети у 2020-му



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У 2020-му Ярослава Магучих вже встигла виграти три турніри і побити юніорський світовий рекорд у приміщенні Indoor Meeting Karlsruhe

ФЛАУ поділила кошти згідно з результатами в попередньому сезоні

Головна тренерська рада збірної України з легкої атлетики завершила підрахунок персонального розподілу коштів на підготовку у 2020 році між спортсменами за результатами їхніх виступів у 2019 році.

Найліпше фінансування отримає 18-річна стрибунка у висоту Ярослава Магучих, яка торік стала з юніорським світовим рекордом чемпіонкою світу і виграла юніорський чемпіонат Європи. На її потреби ФЛАУ виділить мільйон 165 тисяч 130 гривень.

Трохи менше отримає інша срібна призерка чемпіонату світу-2019, стрибунка у висоту Марина Бех-Романчук – 903 368 гривень.

Ще одна стрибунка у висоту Юлія Левченко, яка на торішньому чемпіонаті світу була четвертою, але встановила особистий рекорд (2,02 м) буде забезпечена цьогоріч на 883 512 гривень.

Народна депутатка України Ольга Саладуха, яка посіла на чемпіонаті світу в Досі п’яте місце у потрійному стрибку, буде профінансована на 611 271 гривню.

Переможець «Діамантової ліги-2019» Андрія Проценко отримає фінансування в сумі 368 113 гривень, ще один стрибун у висоту, чемпіон світу-2013 Богдан Бондаренко, який останнім часом в основному лікується – 261 732 грн.

Але найліпше серед чоловіків фінансуватиметься 18-річний метальник молота Михайло Кохан, котрий торік виграв юніорський чемпіонат Європи і став п’ятим на дорослому чемпіонату світу. Йому виділили 700 766 грн.

Трохи менше отримуватиме метальниця молота Ірина Климець, яка на торішній світовій першості теж була п’ятою – 678 815 грн.

Добре оплачуватиметься й підготовка лідерів команди зі спортивної ходьби: Олена Собчук після четвертого місця на чемпіонаті світу буде забезпечена на 781 819 грн., Христина Юдкіна і Мар’ян Закальницький, які були на першості планети шостою й дев’ятим – на 515 021 грн. і 422 148 грн.

З повним списком фінансування провідних українських легкоатлетів можна ознайомитися, перейшовши за цим посиланням.

Нагадаємо, що першим міжнародним офіційним стартом цьогоріч для легкоатлетів мав бути чемпіонат світу в приміщенні у китайському Нанкіні. Але змагання скасували через спалах коронавірусу.

Джерело: Федерація легкої атлетики України