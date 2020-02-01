Марина Бех-Романчук - сексуальна олімпійська надія

Об’єкт бажання: Сексуалньний інстаграм Марини Бех-Романчук



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Марина Бех-Романчук на пляжі Інстаграм красуні

Дівчина тижня - сексуальна та кремезна Марина Бех-Романчук

Віце-чемпіонка світу-2019 по стрибках у довжину Марина Бех-Романчук не лише тішить новими перемогами, але й привертає увагу до своіх жиночих принад.

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24-річна уродженка Хмельницького не встидається свого кремезного та водночас стрункого тіла, а голове - власної сексуальності, тому постійно викладає “полуничку” у своему інстаграмі. Щоправда, на кожній десятій картці фігурує улюблений чоловік спортменки, але фанів той факт не відвертає.

Хоч акаунт спортсменки порівняно молодий - менше двох років - дівчина має вже більше 200 тисяч підписників, які можуть бачити у соцмережі не лише спортивні здобутки Марини, але й її нові купальники.

Більше того, українська зірка легкої атлетики має всі шанси збільшити кількість прихильників до космічної найближчим часом, адже нині - рік Олімпіади.