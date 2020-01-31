Марина Бех-Романчук з найкращим результатом сезону виграла змагання в Німеччині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марина Бех-Романчук здійснила лише одну вдалу спробу, але її для перемоги було достатньо Instagram Марини Бех-Романчук

Українська красуня розпочала сезон феєрично

Віце-чемпіонка світу-2019 Марина Бех-Романчук перемогла на змаганнях у німецькому Карлсруе.

Стрибунка у довжину з Хмельницького лише в одній спробі – третій – уникла заступу і, полетівши на фірмові для себе 6 метрів і 92 сантиметри, виявилася найсильнішою, випередивши зокрема чинну чемпіонку світу Малайку Мігамбо з Німеччини, яка стала другою з результатом 6,83 м.

Крім того, третє місце у чоловічих стрибках у довжину посів інший українець Владислав Мазур. З результатом 7,84 м він програв 15 сантиметрів іспанцеві Еусебіо Касересу і чотири - німцеві Юліану Говарду.

Трохи раніше з юніорським світовим рекордом виграла стрибки у висоту Ярослава Магучих, а Юлія Левченко в цьому ж секторі стала другою.