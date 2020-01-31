  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Марина Бех-Романчук з найкращим результатом сезону виграла змагання в Німеччині

    • Розсилка
    Марина Бех-Романчук здійснила лише одну вдалу спробу, але її для перемоги було достатньо - Марина Бех-Романчук з найкращим результатом сезону виграла змагання в Німеччині
    Марина Бех-Романчук здійснила лише одну вдалу спробу, але її для перемоги було достатньо
    Instagram Марини Бех-Романчук

    Українська красуня розпочала сезон феєрично

    Віце-чемпіонка світу-2019 Марина Бех-Романчук перемогла на змаганнях у німецькому Карлсруе.

    Стрибунка у довжину з Хмельницького лише в одній спробі – третій – уникла заступу і, полетівши на фірмові для себе 6 метрів і 92 сантиметри, виявилася найсильнішою, випередивши зокрема чинну чемпіонку світу Малайку Мігамбо з Німеччини, яка стала другою з результатом 6,83 м.

    Крім того, третє місце у чоловічих стрибках у довжину посів інший українець Владислав Мазур. З результатом 7,84 м він програв 15 сантиметрів іспанцеві Еусебіо Касересу і чотири - німцеві Юліану Говарду.

    Трохи раніше з юніорським світовим рекордом виграла стрибки у висоту Ярослава Магучих, а Юлія Левченко в цьому ж секторі стала другою.

     Читайте також: Найкрасивіша спортивна пара.
    Відверте інтерв’ю Марини Бех-Романчук про дитинство, спорт і коханого чемпіона
    легка атлетика Владислав Мазур Марина Бех-Романчук стрибки у довжину Малайка Мігамбо Еусебіо Касерес Юліан Говард
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ