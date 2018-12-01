Колишня росіянка здобула для України медаль на змаганях з біатлону у Швеції



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Надія Бєлкіна Фото взяте з сайту dt.ua

Перший подіум сезону для української команди принесла Надія Бєлкіна

У другій зі спринтерських гонок першого етапу Кубку IBU, який проходить у шведському Ідре, наша спортсменка ідеально впоралася зі стрільбою, ставши однією з чотирьох стовідсоткових снайперів спринту.

І хоча за чистим ходом на початку сезону їй поки складно змагатися з лідерами, за рахунок характеру Надія втримала місце на п'єдесталі пошани, передає biathlon.com.ua.

На фініші Бєлкіна поступилася лише представниці збірної господарів Елізабет Хогберг і німкені Надін Горхлер, які закінчили спринт з одним колом штрафу.

Зауважимо, що Бєлкіна народилася у Росії – у місті Звенигово, що у Республіці Марій Ел. Перед сезоном 2011-2012 рр. перейшла до збірної України, після чого відбула річний карантин. На Кубку світу під українським прапором Бєлкіна дебютувала у сезоні-2013/14.

Також по одному промаху допустили інші українки. І якщо для Ольги Абрамової 18-те місце – крок назад у порівнянні з позавчорашньою квітковою церемонією, то Марія Кручова показала результат на вісім позицій вище, ніж у першому спринті – 19-та. А Анна Кривонос і зовсім вперше у кар'єрі потрапила у залікову зону гонки Кубку IBU, показавши 40-й результат.

А ось для Яни Бондар місця у зоні кубкових очок не вистачило – 41-ша. Валерія Дмитренко лише починає набирати досвід міжнародних стартів – сьогодні у неї чотири промахи і 68-ма позиція.

У неділю в Ідре пройдуть гонки переслідування у чоловіків і жінок.

Кубок IBU з біатлону сезону-2018/19

Етап в Ідре, Швеція

Спринт, жінки

1. Елізабет Хогберг (Швеція) (0+1) - 23:13,2

2. Надін Горглер (Німеччина) (1+0) +45,9

3. Надія Бєлкіна (Україна) (0+0) +53,2

...18. Ольга Абрамова (Україна) (1+0) +1:37,5

...19. Марія Кручова (Україна) (0+1) +1:41,3

...40. Анна Кривонос (Україна) (1+0) +2:43,7

...41. Яна Бондар (Україна) (4+1) +2:47,2

...68. Валерія Дмитренко (Україна) (1+3) +5:15,9

Нагадаємо, Тарас Лесюк потрапив у топ-20 у другий змагальний день першого етапу Кубку IBU у Швеції.