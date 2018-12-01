Лесюк потрапив у топ-20 у другий змагальний день першого етапу Кубку IBU у Швеції



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Арістід Бег Фото взяте з сайту sportarena.com

А перемогу здобув француз Арістід Бег

Тарас Лесюк реабілітувався за невдалий спринт двома днями раніше. Сьогодні в його активі одне коло штрафу, що в умовах поривчастого вітру – непоганий показник. Тарас міг би претендувати і на більше, ніж 17-те місце, але на останніх півтора кілометрах йому трохи не вистачило сил.

Тим не менш, це найкращий результат у команді та новий персональний рекорд Лесюка у перегонах Кубку IBU.

В цілому, українські біатлоністи сьогодні виступили більш рівно, ніж в аналогічній гонці у четвер. Ще троє наших хлопців закінчили перегони з такими результатами: Антон Дудченко з одним промахом став 23-м, а Віталій Труш і Андрій Доценко, допустивши по два промахи, показали практично однаковий час і посіли 31-ше і 32-ге місця відповідно.

Богдан Цимбал, на жаль, не впорався з поривом вітру на другому рубежі, де припустився трьох промахів, і з сумарними чотирма колами штрафу зайняв 58-ме місце.

Що ж стосується лідерів гонки, то серед 92-х учасників лише четверо зуміли закрити усі 10 мішеней. Троє з них і розіграли призові місця на останньому колі. При цьому француз Арістід Бег зберіг на заключні кілометри дистанції більше сил, і на фініші випередив своїх німецьких суперників Домініка Райтера і Юстуса Стрелоу більш ніж на 20 секунд.

Кубок IBU з біатлону сезону-2018/19

Етап в Ідре, Швеція

Спринт, чоловіки

1. Арістід Бег (Франція) (0+0) - 25:39,0

2. Домінік Райтер (Німеччина) (0+0) +22,0

3. Юстус Стрелоу (Німеччина) (0+0) +28,3

...17. Тарас Лесюк (Україна) (0+1) +1:17,7

...23. Антон Дудченко (Україна) (0+1) +1:43,1

...31. Віталій Труш (Україна) (1+1) +1:53,6

...32. Андрій Доценко (Україна) (0+2) +1:54,2

...58. Богдан Цимбал (Україна) (1+3) +2:53,2

Джерело: biathlon.com.ua