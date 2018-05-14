Українська дефлімпійка Топчанюк стала дворазовою чемпіонкою Європи з велоспорту

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Єлизавета Топчанюк

Єлизавета здобула дві нагороди на змаганнях у Бельгії

На чемпіонаті Європи з велоспорту серед спортсменів з порушеннями слуху, який проходив з 5-го по 13-те травня у Бельгії (м. Анхе), чернівецька спортсменка Єлизавета Топчанюк виборола ще одну золоту нагороду.

Про це інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Відтак, у національної дефлімпійської збірної команди з велоспорту, що представлена на чемпіонаті Європи лише єдиною спортсменкою, – дві золоті нагороди.

У чемпіонаті брали участь представники 15-ти європейських країн.

Нагадаємо, кілька днів тому Єлизавета стала першою у ще одній гонці.

18-річна вже наразі дворазова чемпіонка Європи – Єлизавета Топчанюк – майстер спорту України міжнародного класу.

Тренується під керівництвом свого батька – тренера Топчанюка Сергія Анатолійовича.

Спортсменка представляє Чернівецький регіональний центр «Інваспорт».

На попередньому чемпіонаті Європи (у 2016 році) з велоспорту Єлизавета була другою.