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    Українська дефлімпійка Топчанюк стала дворазовою чемпіонкою Європи з велоспорту

    • Сьогодні, 16:12
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    Єлизавета Топчанюк
    Єлизавета Топчанюк

    Єлизавета здобула дві нагороди на змаганнях у Бельгії

    На чемпіонаті Європи з велоспорту серед спортсменів з порушеннями слуху, який проходив з 5-го по 13-те травня у Бельгії (м. Анхе), чернівецька спортсменка Єлизавета Топчанюк виборола ще одну золоту нагороду.

    Про це інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    Відтак, у національної дефлімпійської збірної команди з велоспорту, що представлена на чемпіонаті Європи лише єдиною спортсменкою, – дві золоті нагороди.

    У чемпіонаті брали участь представники 15-ти європейських країн.

    Нагадаємо, кілька днів тому Єлизавета стала першою у ще одній гонці.

    18-річна вже наразі дворазова чемпіонка Європи – Єлизавета Топчанюк – майстер спорту України міжнародного класу.

    Тренується під керівництвом свого батька – тренера Топчанюка Сергія Анатолійовича.

    Спортсменка представляє  Чернівецький регіональний центр «Інваспорт».

    На попередньому чемпіонаті Європи (у 2016 році) з велоспорту Єлизавета була другою.

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