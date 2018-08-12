Українська легкоатлетка Прищепа саркастично відповіла на привітання Порошенка (фото)
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Наталія Прищепа
Зазначимо, що в своєму привітанні Порошенко зробив акцент на красивому вчинку Прищепи
Бігунка Наталія Прищепа завоювала золото на чемпіонаті Європи-2018 і вперше в історії захистила статус чемпіонки в бігу на 800 м.
Після перемоги вона у доволі смішній формі прокоментувала свою перемогу, але не зупинилася на цьому і відповіла на привітання президента України Петра Порошенка.
«Нууу всее ... вважайте, життя вдалося», - саркастично відповіла вона на привітання президента.
Зазначимо, що в своєму привітанні Порошенко зробив акцент на красивому вчинку Прищепи, яка у кваліфікації допомогла фінішувати своїй суперниці, яка впала.
Нагадаємо, Ольга Ляхова завоювала бронзу в забігу з Прищепою.
Джерело: xsport.ua