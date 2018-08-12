Українська легкоатлетка Прищепа саркастично відповіла на привітання Порошенка (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталія Прищепа

Зазначимо, що в своєму привітанні Порошенко зробив акцент на красивому вчинку Прищепи

Бігунка Наталія Прищепа завоювала золото на чемпіонаті Європи-2018 і вперше в історії захистила статус чемпіонки в бігу на 800 м.

Після перемоги вона у доволі смішній формі прокоментувала свою перемогу, але не зупинилася на цьому і відповіла на привітання президента України Петра Порошенка.

«Нууу всее ... вважайте, життя вдалося», - саркастично відповіла вона на привітання президента.

Зазначимо, що в своєму привітанні Порошенко зробив акцент на красивому вчинку Прищепи, яка у кваліфікації допомогла фінішувати своїй суперниці, яка впала.

Нагадаємо, Ольга Ляхова завоювала бронзу в забігу з Прищепою.

Джерело: xsport.ua