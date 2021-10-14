Українська призерка Олімпіади в 22 роки завершила кар’єру

Аліна Шинкаренко вважає, що вже всього досягла в спорті

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо з синхронного плавання Аліна Шинкаренко вирішила завершити спортивну кар’єру. За її словами, вона виграла медалі на всіх рівнях, тому для неї настав час шукати себе далі.

«Хочу подякувати всім, хто допоміг прийти до цього, тренеру, дівчатам, масажистам, лікарям, рідним та близьким, які підтримували у важкі хвилини. Велике дякую».

«Чому так рано? А чого тягнути... Комплект медалей з чемпіонату світу і Європи є, мрія про олімпійську медаль здійснилася. Рано чи пізно це потрібно зробити, і йти шукати себе далі, створювати сім'ю, дітей», – написала Аліна в соцмережах.

На Олімпіаді-2020 Україна здобула дві медалі у синхронному плаванні – «бронзу» в групі довільної програми та медаль цього ж ґатунку в змаганнях дуетів, яку вибороли Анастасія Савчук та Марта Фєдіна.

Аліна Шинкаренко є чемпіонкою Європи і світу в хайлайті.