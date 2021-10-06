Беленюк продає золоту медаль Олімпіади в Токіо

Борець греко-римського стилю хоче допомогти хворим дітям

Єдиний українець, який став олімпійським чемпіоном на Іграх у Токіо, Жан Беленюк, вирішив продати здобуту золоту нагороду на аукціоні. Про це борець греко-римського стилю повідомив у соцмережах.

«Друзі, хочу зробити добру справу. Багато хто вже зробив фото з моєю золотою медаллю, яку я привіз із Токіо…

Я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці. Думаю провести аукціон, продати її, а всі виручені кошти передати на благодійну допомогу хворим дітям!» – написав Беленюк.

View this post on Instagram Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Раніше олімпійську нагороду продала польська спортсменка Марія Андрейчик, а гроші передала хворому хлопчику.