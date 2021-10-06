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    Беленюк продає золоту медаль Олімпіади в Токіо

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    Жан Беленюк вирішив продати олімпійську нагороду - Беленюк продає золоту медаль Олімпіади в Токіо
    Жан Беленюк вирішив продати олімпійську нагороду
    Фото з відкритих джерел

    Борець греко-римського стилю хоче допомогти хворим дітям

    Єдиний українець, який став олімпійським чемпіоном на Іграх у Токіо, Жан Беленюк, вирішив продати здобуту золоту нагороду на аукціоні. Про це борець греко-римського стилю повідомив у соцмережах.

    «Друзі, хочу зробити добру справу. Багато хто вже зробив фото з моєю золотою медаллю, яку я привіз із Токіо…

    Я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці. Думаю провести аукціон, продати її, а всі виручені кошти передати на благодійну допомогу хворим дітям!» – написав Беленюк.

    Раніше олімпійську нагороду продала польська спортсменка Марія Андрейчик, а гроші передала хворому хлопчику.

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    Теги: Олімпіада Жан Беленюк
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    Беленюк продає золоту медаль Олімпіади в Токіо