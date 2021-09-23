Срібна призерка Олімпіади Анжеліка Терлюга вийшла заміж

З нареченим, Володимиром Зарецьким, вона знайома з дитинства

Каратистка Анжеліка Терлюга, яка на Олімпіаді в Токіо здобула срібну нагороду, вийшла заміж. Обранцем спортсменки став знайомий їй з дитинства Володими Зарецький. Він також каратист, майстер спорту міжнародного класу.

Пара вирішила не обтяжувати себе весільним вбранням. До рагсу жених прийшов у сорочці й брюках, наречена – в брючному костюмі.

На церемонії, де були присутні лише родичі, була присутня ще одна призерка Олімпіади – Ірина Зарецька. Вона є молодшою сестрою Володимира, а в Токіо виграла для Азербайджану срібну медаль.