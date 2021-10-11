Російський суддя вляпався в скандал через нетрадиційну орієнтацію фігуриста

Арбітр не відчув різниці між справжніми почуттями й акторською грою

Суддя міжнародної категорії Олександр Вєдєнін спровокував скандал у фігурному катанні. Коментуючи виступ французького дуету Пападакіс – Сізерон, він заявив, що останній катається холодно, бо чоловік у парі – нетрадиційної орієнтації, і це йому заважає висловити справжнє кохання.

Слова російського судді викликали хвилю обурення у світі. Американська фігуристка, що виступає у танцях на льоду, Карина Манта написала у своєму «твіттері»: «Крім очевидних речей, які несе цей вислів, ця фраза не має взагалі ніякого сенсу. Ти можеш грати почуття, якщо ти гей, і таким чином передавати їх у танці. Ви ж розумієте, що кожна пара просто грає ролі, чи не так? Ніхто не закохується по-справжньому під час довільного танцю».

Підтримали фігуристів і звичайні вболівальники.

«Це просто безглуздо та неправильно. Я знаю багатьох ЛГБТ-фігуристів, які можуть передати будь-яку програму. Це не має нічого спільного з їхньою орієнтацією». «Тесса Вьортью і Скотт Моїр були особливо правдоподібні в тому, щоб прикидатися закоханими, коли вони виступали. Багато пар, у яких у житті є інші партнери, теж гарні в цьому, наприклад, Хаббелл і Донохью».

Габріела Пападакіс і Гійом Сізерон є срібними призерами Олімпіади-2018 і головними претендентами на перемогу на Іграх-2022 в Пекіні.