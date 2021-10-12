Сталлоне звернувся до чемпіона світу з боксу Ф’юрі

Сільвестр Сталлоне завжди цікавився боксом. На фото він - з Володимиром Кличком

Популярний актор в захваті від британського спортсмена

Герой бойовиків Сільвестр Сталлоне віддав належне британському боксеру Тайсону Ф'юрі після перемоги британця в поєдинку з Деонтеєм Вайлдером за чемпіонський пояс WBC. Сталлоне залишив коментар під одним з постів Ф'юрі в соцмережах.

«Ти просто кращий з найкращих. У реальному житті і не тільки!» – написав Сталлоне.

У ніч на 10 жовтня Ф'юрі провів поєдинок з екс-чемпіоном світу за версією WBC у важкій вазі, американцем Деонтеєм Вайлдером. Тайсон святкував перемогу нокаутом в 11-му раунді.

Це був третій поєдинок суперників. У першому бою Ф'юрі – Вайлдер, який пройшов в грудні 2018 року, судді зафіксували нічию. У другому бою, що відбувся в лютому 2020 року, британський боксер нокаутував американця і відібрав у того чемпіонський пояс WBC.