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    Сталлоне звернувся до чемпіона світу з боксу Ф’юрі

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    Сільвестр Сталлоне завжди цікавився боксом. На фото він - з Володимиром Кличком - Сталлоне звернувся до чемпіона світу з боксу Ф’юрі
    Сільвестр Сталлоне завжди цікавився боксом. На фото він - з Володимиром Кличком
    Фото з відкритих джерел

    Популярний актор в захваті від британського спортсмена

    Герой бойовиків Сільвестр Сталлоне віддав належне британському боксеру Тайсону Ф'юрі після перемоги британця в поєдинку з Деонтеєм Вайлдером за чемпіонський пояс WBC. Сталлоне залишив коментар під одним з постів Ф'юрі в соцмережах.

    «Ти просто кращий з найкращих. У реальному житті і не тільки!» – написав Сталлоне.

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    У ніч на 10 жовтня Ф'юрі провів поєдинок з екс-чемпіоном світу за версією WBC у важкій вазі, американцем Деонтеєм Вайлдером. Тайсон святкував перемогу нокаутом в 11-му раунді.

    Це був третій поєдинок суперників. У першому бою Ф'юрі – Вайлдер, який пройшов в грудні 2018 року, судді зафіксували нічию. У другому бою, що відбувся в лютому 2020 року, британський боксер нокаутував американця і відібрав у того чемпіонський пояс WBC.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі
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    Сталлоне звернувся до чемпіона світу з боксу Ф’юрі