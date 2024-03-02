Українська тенісистка переграла росіянку на турнірі в Сан-Дієго

Марта Костюк зіграє у півфіналі San Diego Open

Українська тенісистка Марта Костюк у вольовому стилі переграла росіянку Анастасію Павлюченкову і прорвалася до півфіналу турніру WTA 500 у Сан-Дієго. Про це свідчить результат поєдинку.

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У чвертьфіналі турніру Костюк обіграла «нейтральну» росіянку Анастасію Павлюченкову. Поєдинок тривав дві години 14 хвилин і завершився вольовою перемогою українки з рахунком 3:6, 6:4, 6:3.

Упродовж гри Марта виконала п’ять подач навиліт, зробила 10 подвійних помилок і використала п’ять із 11 брейкпойнтів.

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За вихід до фіналу Костюк позмагається з першою сіяною на турнірі американкою Джессікою Пегулою. Матч відбудеться у ніч проти неділі.

Нагадаємо, що судді дискваліфікували російського тенісиста Андрія Рубльова на турнірі Atp 500 у Дубаї (ОАЕ).

До слова, 19 лютого українські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна зіграли одна проти одної на турнірі категорії WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ). Поєдинок проходив на центральному корті та завершився перемогою Світоліної у двох сетах з рахунком 6:3, 7:6.

Як повідомлялося, вперше в історії одразу чотири українські тенісистки потрапили до топ-30 світового рейтингу. Наразі до тридцятки найсильніших входять: Еліна Світоліна (20-е місце), Даяна Ястремська (26-те), Марта Костюк (29-те) та Ангеліна Калініна (30-те).