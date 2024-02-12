Одразу чотири українські тенісистки вперше увійшли до топ-30 світового рейтингу

Українські тенісистки покращили свої позиції в оновленому рейтингу WTA

Вперше в історії одразу чотири українки потрапили до топ-30. Наразі до тридцятки найсильніших входять: Еліна Світоліна (20-е місце), Даяна Ястремська (26-те), Марта Костюк (29-те) та Ангеліна Калініна (30-те).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що у топ-30 тільки у Чехії більше представництва – п'ять тенісисток. Також чотири представниці має США.

Першою ракеткою світу залишилася представниця Польщі Іга Швентек, яка випереджає Аріну Соболенко та Корі Гауфф.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, найкращий результат серед українок на першому турнірі Великого шолома Australian Open-2024 показала Даяна Ястремська, яка дійшла півфіналу. Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу, а Еліна Світоліна зупинилася на стадії 1/8 фіналу.

Зазначимо, завдяки результатам на австралійському мейджорі визначилася сума призових, що отримають українці за підсумками Australian Open-2024. Загалом участь в особистих, парних змаганнях та міксті принесла українцям $2,028 млн.

Як повідомлялося, після Australian Open українські тенісистки покращили свої позиції у рейтингу WTA. Вперше в історії до топ-35 найкращих тенісисток світу увійшли відразу п'ять представниць України: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

До слова, тенісистка Ястремська, після поразки у Australian Open, звернулася до фанатів. Тенісистка подякувала уболівальникам за підтримку та поділилася амбітним планом на подальші турніри.