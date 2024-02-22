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Збірна України програла перший матч у відборі Євробаскет-2025

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Збірна України програла перший матч у відборі Євробаскет-2025
Наступний матч збірної України у кваліфікації відбудеться 25 лютого
фото з відкритих джерел

«Синьо-жовті» втратили перевагу над фаворитами групи після великої перерви

Баскетбольна збірна України зазнала прикрої поразки від національної команди Словенії на старті кваліфікації перед чемпіонатом Європи.

«Синьо-жовті» з перших хвилин здивували сміливістю. Класний відрізок до середини стартової чверті дозволив хлопцям Віталія Степановського повести з +7. Балканська збірна, однак, швидко прийшла до тями та відставання нівелювала. Та українці таки закінчили 10-хвилинку з мінімальною перевагою.

За схожим сценарієм промайнула і друга чверть. Збірна України спершу пішла у відрив, повівши на піку з 8-очковою перевагою. А потім словенські баскетболісти героїчно цей гандикап відіграли, тож на велику перерву "синьо-жовті" пішли на один пункт попереду.

Другу половину вболівальники чекали з хвилюванням. Українці на той час уже сфолили 20 разів, і перед третьою чвертю тріо баскетболістів «висіло» на трьох фолах, а форвард Крутоус – на чотирьох. Прогнозована обережність у діях призвела до негативних наслідків.

Третя 10-хвилинка стала бенефісом збірної Словенії. Балканці впродовж усього відрізку методично збільшували власну перевагу та довели її до солідних +11. Зі стартом останньої чверті команда Степановського зуміла трохи стабілізувати становище, але поступово змушена була віддати ініціативу та закономірно програла.

Євробаскет-2025, кваліфікація, група A

Словенія – Україна – 87:73 (21:22, 18:18, 25:13, 23:20)

Наступний матч збірної України у кваліфікації відбудеться 25 лютого. У латвійській Ризі «синьо-жовті» прийматимуть збірну Португалії, яка сьогодні зустрінеться з Ізраїлем. У наступний етап відбору вийдуть три найкращі з чотирьох команд квартету.

Як повідомлялося, українських баскетболістів дискваліфікуватимуть на строк до двох років за відмову грати за збірну без поважної причини.

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Теги: спорт Збірна України баскетбол Словенія Євробаскет

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