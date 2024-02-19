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Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї
У другому раунді Світоліна зіграє проти німкені Татьяни Марії, яка посідає 54-те місце в рейтингу WTA
фото з відкритих джерел

Матч українських тенісисток тривав 1 годину 41 хвилину

19 лютого українські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна зіграли одна проти одної на турнірі категорії WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ).

Поєдинок проходив на центральному корті та завершився перемогою Світоліної у двох сетах з рахунком 6:3, 7:6. Поєдинок уу.

Світоліна, яка є 20-ю ракеткою світу, тепер веде в особистих зустрічах з рахунком 2:0. Для неї це перший турнір після Australian Open-2024, на якому українка знялася у четвертому раунді через травму.

У другому раунді Світоліна зіграє проти німкені Татьяни Марії, яка посідає 54-те місце в рейтингу WTA. У разі перемоги Еліна у наступному колі може зустрітись з першою ракеткою світу Ігою Швьонтек, яка стартує в Дубаї з матчу проти американки Слоан Стівенс.

Нагадаємо, вперше в історії одразу чотири українки потрапили до топ-30. Наразі до тридцятки найсильніших входять: Еліна Світоліна (20-е місце), Даяна Ястремська (26-те), Марта Костюк (29-те) та Ангеліна Калініна (30-те).

Зокрема, найкращий результат серед українок на першому турнірі Великого шолома Australian Open-2024 показала Даяна Ястремська, яка дійшла півфіналу. Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу, а Еліна Світоліна зупинилася на стадії 1/8 фіналу.

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Теги: Еліна Світоліна Ангеліна Калініна теніс спорт

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