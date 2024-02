Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї

19 лютого українські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна зіграли одна проти одної на турнірі категорії WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ).

Поєдинок проходив на центральному корті та завершився перемогою Світоліної у двох сетах з рахунком 6:3, 7:6. Поєдинок уу.

Світоліна, яка є 20-ю ракеткою світу, тепер веде в особистих зустрічах з рахунком 2:0. Для неї це перший турнір після Australian Open-2024, на якому українка знялася у четвертому раунді через травму.

У другому раунді Світоліна зіграє проти німкені Татьяни Марії, яка посідає 54-те місце в рейтингу WTA. У разі перемоги Еліна у наступному колі може зустрітись з першою ракеткою світу Ігою Швьонтек, яка стартує в Дубаї з матчу проти американки Слоан Стівенс.

Closing it out in style 😎@ElinaSvitolina moves past Kalinina in straight sets!#DDFTennis pic.twitter.com/EQUmY30W2x