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Скільки медалей здобуде Україна на Олімпіаді в Парижі: прогноз міжнародних аналітиків

Христина Жиренко
glavcom.ua
Скільки медалей здобуде Україна на Олімпіаді в Парижі: прогноз міжнародних аналітиків
Чемпіонка світу з легкої атлетики Ярослава Магучіх є однією з головних надій України на Олімпіаді в Парижі

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Україна потрапить до топ-15 медального заліку Олімпійських ігор у Парижі з 17 нагородами. Такий прогноз зробили аналітики порталу Gracenote.

Варто зазначити, що експерти не враховували можливу участь в Олімпійських іграх Росії та Білорусі, які були відсторонені від змагань з 2022 року через війну Росії проти України.

Загалом ж аналітики Gracenote прогнозують, що Україна здобуде дві золотих, чотири срібні та одинадцять бронзових нагород.

Скільки медалей здобуде Україна на Олімпіаді в Парижі: прогноз міжнародних аналітиків фото 1

На попередній літній Олімпіаді, яка відбулася у Токіо, збірна України здобула 19 медалей: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових.

Перемогу в медальному заліку Олімпіади в Парижі Gracenote прогнозує збірній США. Аналітики очікують, що американці здобудуть 121 нагороду, з них 37 – золотих.

Друге місце у заліку Gracenote віддав команді Китаю, яка за оцінками, виграє 37 «золота» та загалом здобуде 85 нагород.

Трійку прогнозованого заліку Gracenote закриває збірна Великої Британії, якій пророкують 65 нагород, серед яких 16 – «золото».

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт Олімпіада Збірна України олімпійські ігри

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