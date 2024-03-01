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У Дубаї дискваліфіковано російського тенісиста за образу судді (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Дубаї дискваліфіковано російського тенісиста за образу судді (відео)
Російський тенісист Андрій Рубльов на турнірі Atp 500 нецензурно звернувся до судді
фото з відкритих джерел

Росіянин позбудеться призових та очок, зароблених на турнірі

Судді дискваліфікували російського тенісиста Андрія Рубльова на турнірі Atp 500 у Дубаї (ОАЕ).

Під час півфінального протистояння з казахстанцем Олександром Бубликом Рубльов назвав суддю нецензурним словом. Після цього судді прийняли рішення зупинити матч і присудити перемогу Бублику, а росіянин позбудеться призових та очок, зароблених на турнірі.

Інцидент стався наприкінці зустрічі з 23 ракеткою світу при рахунку 5:6 у третьому, вирішальному сеті.

Нагадаємо, окупанти в Російській Федерації створили спеціальний загін для спортсменів «Союз», мета якого – залучити учасників до бойових дій в Україні.

До слова, лідер українського скелетону Владислав Гераскевич вважає, що українські спортсмени мають робити більше заяв щодо війни.

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Теги: теніс спорт російські спортсмени ОАЕ

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