У Дубаї дискваліфіковано російського тенісиста за образу судді (відео)

Російський тенісист Андрій Рубльов на турнірі Atp 500 нецензурно звернувся до судді

Росіянин позбудеться призових та очок, зароблених на турнірі

Судді дискваліфікували російського тенісиста Андрія Рубльова на турнірі Atp 500 у Дубаї (ОАЕ).

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Під час півфінального протистояння з казахстанцем Олександром Бубликом Рубльов назвав суддю нецензурним словом. Після цього судді прийняли рішення зупинити матч і присудити перемогу Бублику, а росіянин позбудеться призових та очок, зароблених на турнірі.

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Інцидент стався наприкінці зустрічі з 23 ракеткою світу при рахунку 5:6 у третьому, вирішальному сеті.

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