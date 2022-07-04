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    Новини

    Українська збірна виступить на чемпіонаті світу з літнього біатлону

    Змагання відбудуться у серпні - Українська збірна виступить на чемпіонаті світу з літнього біатлону
    Змагання відбудуться у серпні
    фото з відкритих джерел

    Збірна України братиме участь на чемпіонаті світу з літнього біатлону в серпні

    Біатлонна збірна України виступить на літньому чемпіонаті світу. Змагання відбудуться 25-28 серпня в німецькому Рупольдингу, пише «Суспільне спорт».

    Українська команда переїде до міста проведення 15 серпня.

    «Готуватимемо шістьох дівчат команди «А», але не відкидатимемо того моменту, що у команді «Б» у нас є і Юлія Журавок, і Валентина Семеренко», – сказав старший тренер жіночої збірної України Олександр Кравченко.

    У збірної України на старт може вийти шість спортсменів.

    «Юлю та Валю точно не відкидаємо, і за можливості працюємо над тим, щоб вони поїхали», – додав наставник.

    Раніше повідомлялося, що Україна вперше в історії завоювала медаль Євро з футзалу серед жінок.

    Нагадаємо, збірна України з баскетболу (чоловіки) обіграла збірну Грузії в рамках відбіркового турніру до Чемпіонату світу, фінальна стадія якого відбудеться у Філіппінах, Японії і Індонезії у 2023 році.

    Теги: росія окупанти спорт біатлон війна Збірна України Україна тренер окупація #stoprussia
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    Українська збірна виступить на чемпіонаті світу з літнього біатлону