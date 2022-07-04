Українська збірна виступить на чемпіонаті світу з літнього біатлону

Збірна України братиме участь на чемпіонаті світу з літнього біатлону в серпні

Біатлонна збірна України виступить на літньому чемпіонаті світу. Змагання відбудуться 25-28 серпня в німецькому Рупольдингу, пише «Суспільне спорт».

Українська команда переїде до міста проведення 15 серпня.

«Готуватимемо шістьох дівчат команди «А», але не відкидатимемо того моменту, що у команді «Б» у нас є і Юлія Журавок, і Валентина Семеренко», – сказав старший тренер жіночої збірної України Олександр Кравченко.

У збірної України на старт може вийти шість спортсменів.

«Юлю та Валю точно не відкидаємо, і за можливості працюємо над тим, щоб вони поїхали», – додав наставник.

Раніше повідомлялося, що Україна вперше в історії завоювала медаль Євро з футзалу серед жінок.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу (чоловіки) обіграла збірну Грузії в рамках відбіркового турніру до Чемпіонату світу, фінальна стадія якого відбудеться у Філіппінах, Японії і Індонезії у 2023 році.