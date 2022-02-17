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    Канада перемогла на хокейному турнірі Олімпіади

    Жіноча збірна Канади вп'яте виграла золото Олімпіади - Канада перемогла на хокейному турнірі Олімпіади
    Жіноча збірна Канади вп'яте виграла золото Олімпіади
    фото: olympics

    Хокеїстка Пулен встановила історичне досягнення на Іграх-2022

    Жіноча збірна Канади з хокею стала чемпіоном Олімпіади. У фіналі вона перемогла США – 3:2. В грі двічі відзначилася гравчиня Марі-Філіп Пулен. Вона першою в історії забила голи в чотирьох фіналах зимових Ігор. Раніше вона закидала шайби у ворота збірної США на Іграх у Ванкувері, Сочі та Пхенчхані.

    У чоловічому хокеї ще жоден гравець не забивав у чотирьох фіналах Олімпіад.

    Марі-Філіп Пулен була прапороносцем канадської команди на відкритті Олімпіади.

    Збірна Канади вп'яте виграла Олімпійські Ігри. Ще двічі ця збірна здобувала срібні нагороди Ігор.

    Тим часом в чоловічому турнірі визначилися півфіналісти. Головною сенсайією хокейного турніру став виліт збірних США та Канади, які виступали без гравців НХЛ. А за медалі Ігор поборються Фінляндія – Словаччина, Швеція – ОКР.

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    Теги: Олімпіада хокей
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    Канада перемогла на хокейному турнірі Олімпіади