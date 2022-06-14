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    Новини

    Ястремська перемогла другу ракетку Польщі на старті престижного турніру Англії

    Ястремська перемогла другу ракетку Польщі на старті престижного турніру Англії
    фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка здобула перемогу в двох сетах

    Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала на турнірі WTA 250 в Бірмінгемі. У першому раунді турнір українка здолала другу ракетку Польщі Магду Лінетт.

    Ястремська зі старту поєдинку захопила ініціативу та виграли чотири гейми поспіль. Лінетт вдалося вирівняти ситуацію на корті, однак українка довела партію до перемоги — 6:4.

    Другий сет розпочався в рівній боротьбі, але потім Ястремська почала нарощувати перевагу та виграла з рахунком 6:3.

    У 1/8 фіналу Ястремська зіграє з переможницею матчу Єлена Остапенко (Латвія) — Ребекка Маріно (Канада).

    Даяна Ястремська (Україна) — Магда Лінетт (Польща) 2:0 (6:4, 6:3)

    Напередодні боротьбу на турнірі припинила українка Леся Цуренко, яка у першому раунді поступилася румунці Сімоні Халеп.

    Раніше легендарна українська тенісистка оголосила про свою вагітність.

    Нагадаємо, тенісисти із Росії та Білорусі будуть усунені від найпрестижнішого турніру світу.

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    Теги: росія окупанти війна Даяна Ястремська Україна окупація #stoprussia
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    Ястремська перемогла другу ракетку Польщі на старті престижного турніру Англії