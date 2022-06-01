Збірна України перемогла Шотландію у відборі на Чемпіонат світу-2022
Збірна України вийшла у фінал плей-оф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022
У середу, 1 червня, збірна України з футболу провела півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.
Українські футболісти перемогли у боротьбі за путівку на світову першість збірну Шотландії з рахунком 1:3.
Рахунок матчу відкрив на 33-хвилині Андрій Ярмоленко з передачі Руслана Малиновського.
На початку другого тайму Роман Яремчук подвоїв перевагу «синьо-жовтих».
Шотландці зуміли відповісти лише на 79-й хвилині – відзначився Каллум Макгрегор.
На останніх секундах матчу Артем Довбик забив третій гол збірної України.
Фінальний матч кваліфікації за вихід на Чемпіонат світу-2022 відбудеться у неділю, 5 червня – Україні протистоятиме збірна Уельсу.
Нагадаємо, українська паралімпійська збірна виграла чемпіонат світу з футболу. Українці у фіналі здолали команду Ірану.
Раніше виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій вирішив не допустити зіткнення між командами з Білорусі та України в будь-яких майбутніх змаганнях асоціації.