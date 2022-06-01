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    Збірна України перемогла Шотландію у відборі на Чемпіонат світу-2022

    Збірна України перемогла збірну Шотландії з рахунком 3-1 - Збірна України перемогла Шотландію у відборі на Чемпіонат світу-2022
    Збірна України перемогла збірну Шотландії з рахунком 3-1
    фото: Associated Press

    Збірна України вийшла у фінал плей-оф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022

    У середу, 1 червня, збірна України з футболу провела півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

    Українські футболісти перемогли у боротьбі за путівку на світову першість збірну Шотландії з рахунком 1:3.

    Рахунок матчу відкрив на 33-хвилині Андрій Ярмоленко з передачі Руслана Малиновського.

    На початку другого тайму Роман Яремчук подвоїв перевагу «синьо-жовтих».

    Шотландці зуміли відповісти лише на 79-й хвилині – відзначився Каллум Макгрегор.

    На останніх секундах матчу Артем Довбик забив третій гол збірної України.

    Фінальний матч кваліфікації за вихід на Чемпіонат світу-2022 відбудеться у неділю, 5 червня – Україні протистоятиме збірна Уельсу.

    Нагадаємо, українська паралімпійська збірна виграла чемпіонат світу з футболу. Українці у фіналі здолали команду Ірану.

    Раніше виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій вирішив не допустити зіткнення між командами з Білорусі та України в будь-яких майбутніх змаганнях асоціації.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України Україна Андрій Ярмоленко Роман Яремчук Артем Довбик
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    Збірна України перемогла Шотландію у відборі на Чемпіонат світу-2022