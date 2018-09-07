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    Молодіжна збірна України (U-21) змусила понервувати, але здобула перемогу над Латвією

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    Фото ФФУ - Молодіжна збірна України (U-21) змусила понервувати, але здобула перемогу над Латвією
    Фото ФФУ

    Українці здобули третю перемогу у кваліфікації на чемпіонат Європи

    У п’ятницю, 7 вересня, у Запоріжжі відбувся матч молодіжних збірних у межах відбірного турніру Євро-2019 (U-21) Україна – Латвія.

    Команда Олександра Головка більше не має права на помилку. Для того, щоб посісти підсумкове друге місце, яке дає шанс на путівку до фінального турніру, треба перемагати у всіх матчах, що залишилися.

    Втілювати у життя свої наміри «синьо-жовті» почали без розкачки. Уже на 15-й секунді Русин ледве не вийшов сам на сам із латвійським голкіпером, але опинився у положенні «поза грою».

    Наче взявши за взірець старших товаришів із національної збірної, які днем раніше зробили ставку на атаку в поєдинку з Чехією, гравці української «молодіжки» чітко окреслили, хто є господарем на полі. Латвійці помітно знітилися й зосередилися на обороні.

    «Синьо-жовті» будували свої атаки різноманітно, чергуючи навіси з флангів із комбінаціями у центральній зоні. А забити вдалося після стандарту. Коваленко заробив небезпечний штрафний, сам його й виконав, але влучив у «стінку», а після повторного пострілу Шапаренка м’яч елегантно перевів до сітки воріт центральний захисник Попов, який підключився до розіграшу стандартного положення.

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    Невдовзі соло виконав Швед, закріпивши перевагу господарів у рахунку. Форвард «Карпат», який у крайньому матчі за клуб у Прем’єр-лізі оформив дубль у ворота «Динамо», самотужки розібрався ледь не з усім захистом латвійців та влучно пробив низом.

    У подальшому українці трохи знизили інтенсивність дій, але продовжували тримати гру під контролем.

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    Фото ФФУ

    Проте на 60-й хвилині перший удар у площину воріт Маханькова призвів до того, що рахунок скоротився. Федоровс зі штрафного, призначеного за гру рукою Попова, чудово пробив над «стінкою». А невдовзі Кігурс вдало упіймав м’яч на ногу та з-за меж штрафного завдав потужного удару під поперечину – 2:2.

    Нічийний рахунок, виходячи з перебігу подій на полі, виглядав алогічним, і протримався він недовго. В одній з наступних атак українців Коваленко вдало підставив коліно під простріл Тимчика – 3:2.

    На останніх хвилинах латвійці пішли ва-банк, провели кілька гострих атак, але «синьо-жовті» встояли.

    Чемпіонат Європи 2019 року з футболу

    Молодіжні збірні U-21

    Кваліфікаційний етап

    Група 4

    Україна (U-21) – Латвія (U-21) – 3:2 (2:0)

    Голи: Попов (21), Швед (28), Коваленко (65) — Федоровс (60), Кігурс (63).

    Україна: Маханьков, Тимчик, Миколенко, Попов, Михайліченко, Вакулко (к), Лєднєв, Шапаренко (Протасов, 83), Коваленко, Швед (Третьяков, 64), Русин (Борячук, 58).

    Латвія: Зоммерс, Юрковскіс, Гулбіс, Черномордійс (к), Каркліньш (Савельєвс, 18), Тоберс, Емсіс, Кігурс (Яунземс, 83), Циганікс, Федоровс (Куртішс, 76), Івановс.

    Попереджені: Попов (43), Борячук (90+3) — Черномордійс (40), Емсіс (47), Кігурс (69), Куртішс (83).

    Свій наступний матч збірна України проведе 11 вересня у Запоріжжі проти Андорри (19:00).

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    Джерело: ФФУ

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