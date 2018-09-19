Українські арбітри працюватимуть на матчах відбору чемпіонату Європи (WU-17)



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Призначення отримали Олександра Вдовіна й Анастасія Романюк

Одразу два українські рефері працюватимуть на матчах кваліфікаційного раунду дівочого Євро-2019 (WU-17), що відбудеться у македонському Скоп'є.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Окрім господарів, там зіграють команди Угорщини, Франції та Боснії і Герцеговини.

Турнір проходитиме із 20 по 26 вересня.

Уже відомі перші призначення.

20 вересня на грі Франція - Македонія Олександра Вдовіна виконуватиме обов’язки одного з асистентів арбітра, а Анастасія Романюк - четвертого судді.

Також можна з упевненістю сказати, що як мінімум ще один поєдинок українські арбітри будуть обслуговувати.

Нагадаємо, «Динамо» й «Астану» у матчі Ліги Європи у Києві розсудять турецькі арбітри.