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    Українські арбітри працюватимуть на матчах відбору чемпіонату Європи (WU-17)

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    Українські арбітри працюватимуть на матчах відбору чемпіонату Європи (WU-17)

    Призначення отримали Олександра Вдовіна й Анастасія Романюк

    Одразу два українські рефері працюватимуть на матчах кваліфікаційного раунду дівочого Євро-2019 (WU-17), що відбудеться у македонському Скоп'є.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Окрім господарів, там зіграють команди Угорщини, Франції та Боснії і Герцеговини.

    Турнір проходитиме із 20 по 26 вересня.

    Уже відомі перші призначення.

    20 вересня на грі Франція - Македонія Олександра Вдовіна виконуватиме обов’язки одного з асистентів арбітра, а Анастасія Романюк - четвертого судді.

    Також можна з упевненістю сказати, що як мінімум ще один поєдинок українські арбітри будуть обслуговувати.

    Нагадаємо, «Динамо» й «Астану» у матчі Ліги Європи у Києві розсудять турецькі арбітри.

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