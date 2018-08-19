Українські дзюдоїсти вибороли шість медалей на етапі Кубка Європи в Мінську
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Фото з відкритих джерел
Чергові перемоги у кишені української збірної
У Мінську (Білорусь) завершився черговий етап Кубка Європи з дзюдо.
Про це повідомляє Укрінформ.
В активі українців шість нагород.
Срібним призером Кубка Європи став одесит Олександр Крук (вагова категорія до 90 кг), який у фіналі поступився Віктору Кляусову з Білорусі.
Бронзу завоювали кременчужанин Каро Марандян (66 кг), Данило Гуцол з Бердянська (90 кг), Станіслав Бондаренко із Запоріжжя (понад 100 кг), львів'янка Кириченко та Анастасія Сапсай з Черкас (обидві - понад 78 кг).
Наступний етап Кубка Європи пройде шостого-сьомого жовтня в Глазго (Велика Британія).
Нагадаємо, що Україна делегувала 40 дзюдоїстів для виступу на Кубку Європи у Білорусі.