Українські дзюдоїсти вибороли шість медалей на етапі Кубка Європи в Мінську

Чергові перемоги у кишені української збірної

У Мінську (Білорусь) завершився черговий етап Кубка Європи з дзюдо.

Про це повідомляє Укрінформ.

В активі українців шість нагород.

Срібним призером Кубка Європи став одесит Олександр Крук (вагова категорія до 90 кг), який у фіналі поступився Віктору Кляусову з Білорусі.

Бронзу завоювали кременчужанин Каро Марандян (66 кг), Данило Гуцол з Бердянська (90 кг), Станіслав Бондаренко із Запоріжжя (понад 100 кг), львів'янка Кириченко та Анастасія Сапсай з Черкас (обидві - понад 78 кг).

Наступний етап Кубка Європи пройде шостого-сьомого жовтня в Глазго (Велика Британія).

Нагадаємо, що Україна делегувала 40 дзюдоїстів для виступу на Кубку Європи у Білорусі.