Українські дзюдоїсти вибороли шість нагород на паралімпійському Кубку світу у Казахстані



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На рахунку українським спортсменів три золоті медалі

Шість високих нагород Кубку світу з паралімпійського дзюдо везе додому збірна України, яка 6-11 вересня змагалась з 22 країнами світу за найвищі нагороди серед спортсменів з порушеннями зору в м. Атирау (Казахстан).

Українська команда стала другою, поступившись лише однією бронзовою нагородою команді Кореї.

Українські паралімпійці здобули три золоті, одну срібну та дві бронзові медалі, повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Золоті медалі вибороли Черняк Інна (-52 кг), Котенко Сергій (-73 кг) і Назаренко Олександр(-90 кг).

Срібна медаль на рахунку Давида Хорави (-66 кг).

Бронзові медалі здобули Галінська Юлія (-48 кг) і Косінов Олександр (-81 кг).

Виступала команда під керівництвом тренера Романкевича Михайла Яковича.