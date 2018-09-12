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    Українські дзюдоїсти вибороли шість нагород на паралімпійському Кубку світу у Казахстані

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    Українські дзюдоїсти вибороли шість нагород на паралімпійському Кубку світу у Казахстані

    На рахунку українським спортсменів три золоті медалі

    Шість високих нагород Кубку світу з паралімпійського дзюдо везе додому збірна України, яка 6-11 вересня змагалась з 22 країнами світу за найвищі нагороди серед спортсменів з порушеннями зору в м. Атирау (Казахстан).

    Українська команда стала другою, поступившись лише однією бронзовою нагородою команді Кореї.

    Українські паралімпійці здобули три золоті, одну срібну та дві бронзові медалі, повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    Золоті медалі вибороли Черняк Інна (-52 кг), Котенко Сергій (-73 кг) і Назаренко Олександр(-90 кг).

    Срібна медаль на рахунку Давида Хорави (-66 кг).

    Бронзові медалі здобули Галінська Юлія (-48 кг) і Косінов Олександр (-81 кг).

    Виступала команда під керівництвом тренера Романкевича Михайла Яковича.

    Кубок світу дзюдо Збірна України Паралімпійські Ігри
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