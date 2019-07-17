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    Українські футболісти з вадами ДЦП вийшли у фінал чемпіонату світу і зіграють з Росією

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    Тепер українським футболістам залишилося перемогти тільки Росію - Українські футболісти з вадами ДЦП вийшли у фінал чемпіонату світу і зіграють з Росією
    Тепер українським футболістам залишилося перемогти тільки Росію
    Управління спорту КОДА

    Наша команда вважається найсильнішою на планеті

    В іспанській Севільї триває чемпіонат світу з футболу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату (ДЦП), в якому переможно бере участь національна збірна команда України.

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    Вигравши всі групові матчі із загальною різницею м'ячів 19-0, наша збірна в чвертьфіналі обіграла збірну Нідерландів – 5:0 та вийшла до півфіналу.

    А вчора, 16 липня підопічні Сергія Овчаренка провели півфінальну зустріч з командою Бразилії й перемогли з рахунком 3:0.

    Україна - Бразилія - 3:0

    Голи: 1:0 - Віталій Романчук (2). 2:0 - Іван Доненко (37). 3:0 - Віталій Романчук (58)

    Україна: Тарас Дутко (к), Дембик, Віталій Романчук, Артем Шеремет, Беденок, Богдан Кулинич, Артем Красильников, Костянтин Симашко, Віталій Трушев, Денис Княжницький, Едґар Каґрамянян, Ярослав Черниш, Іван Доненко, Іван Шкварло. Тренер - Сергій Овчаренко

    Гра була доволі запеклою. На початку зустрічі Віталій Романчук відкрив рахунок завдяки злагодженим діям у атаці та швидкому розіграшу комбінації в один дотик - 1:0.

    Надалі, вже ведучи в рахунку, українська збірна діяла на колючих контратаках і надійній грі у захисті.

    У другій половині гри були проведені «крапкові» заміни у складах обох команд, а гра і надалі проходила під контролем нашої збірної. В одній із контратак Іван Доненко збільшив рахунок до 2:0 і українська команда вже впевненіше контролювала хід гри та володіння м’ячем.

    Досвід є досвід – і це відчувалося протягом усього матчу. наприкінці поєдинку у ворота бразильської збірної влетів третій м'яч у виконанні Віталія Романчука - 3:0.

    Таким чином, національна збірна команда України потрапляє до фіналу, тоді як Бразилія змагатиметься за бронзу з Англією. Очікується безкомпромісний фінал, де Україна зустрінеться з Росією, давнім конкурентом на багатьох мундіалях і турнірах.

    Матч відбудеться найближчої п'ятниці, 19 липня о 21:00.

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    Джерело: Управління спорту КОДА

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Тарас Дутко Віталій Романчук Артем Шеремет Іван Доненко Сергій Овчаренко Богдан Кулинич Артем Красильников Костянтин Симашко Віталій Трушев Едґар Каґрамянян Денис Княжницький Ярослав Черниш Іван Шкварло
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