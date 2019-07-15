Юний японський нападник вразив своєю технікою на тренуванні «Реала» (відео)



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Такефус Кубо

Влітку японець Кубо дебютував у складі збірної Японії, ставши другим наймолодшим дебютантом команди

18-річний нападник Такефуса Кубо вразив усіх на тренуванні «Реала» своєю технікою. Японський футболіст вже проводить заняття з основною командою мадридського клубу, де справляє позитивне враження на тренерів іспанської команди.

Кубо є вихованцем «Барселони», проте цього літа перебрався в стан принципового суперника. За даними іспанських ЗМІ, за форварда було заплачено трохи більше € 2 млн.

Влітку японець дебютував у складі головної збірної, вийшовши на заміну на 67-й хвилині в матчі з командою Сальвадора, ставши другим наймолодшим дебютантом збірної Японії (після Дайсуки Ітікави, який зіграв перший матч у збірній у віці 17 років і 322 днів).

За «Токіо» Кубо раніше провів 30 матчів, в яких забив 6 голів і віддав 4 гольові передачі, а за «Йокогаму Ф. Марінос» зіграв 6 матчів, забивши один гол і зробивши одну передачу.

Джерело: Чемпионат.com