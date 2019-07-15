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    УЄФА отримав рекордну кількість заявок на квитки на Євро-2020

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    Євро-2020 - УЄФА отримав рекордну кількість заявок на квитки на Євро-2020
    Євро-2020
    УЄФА

    Фінал чемпіонату Європи хочуть побачити в 22 рази більше фанів, ніж вміщує стадіон

    УЄФА повідомив про рекордну кількість заявок на квитки на матчі чемпіонату Європи 2020 року.

    За першу фазу продажі квитків до УЄФА надійшло 19,3 мільйона заявок. За відповідний період Євро-2016 надійшло 11 мільйонів запитів.

    На фінал, який відбудеться 12 липня 2020 року на лондонському «Вемблі», надійшло 1,9 мільйона заявок. Це в 22 рази більше, ніж може вмістити стадіон.

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    УЄФА закликає вболівальників, чиї заявки оберуть в лотереї, вчасно оплачувати купівлю квитків, аби не втратити право на них.  

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