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    Українські гімнасти Верняєв і Варинська вибороли нагороди оригінальних змагань (фото)

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    Олег Верняєв і Діана Варинська довели свій клас&nbsp; - Українські гімнасти Верняєв і Варинська вибороли нагороди оригінальних змагань (фото)
    Олег Верняєв і Діана Варинська довели свій клас 
    Фото із соцмереж

    Нашим спортсменам забракло півтора бала до перемоги

    Українські гімнасти Олег Верняєв і Діана Варинська вибороли срібні нагороди на Кубку Швейцарії, який відбувався в Цюріху.

    Міжнародний турнір (Swiss Cup Zurich) із більш ніж тридцятирічною історією має оригінальний формат. Нагороди розігруються серед команд, які складаються з одного чоловіка та однієї жінки. Усього у змаганнях цьогоріч брали участь 10 дуетів.

    На першому етапі найменший результат показали дуети з Канади і Швейцарії. На другому українці були третіми і вийшли в півфінал на Швейцарію, а Франція, Росія, Корея і Нідерланди завершили свої виступи.

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    Українські гімнасти Верняєв і Варинська вибороли нагороди оригінальних змагань (фото)
    Українські гімнасти Верняєв і Варинська вибороли нагороди оригінальних змагань (фото)
    Українські гімнасти Верняєв і Варинська вибороли нагороди оригінальних змагань (фото)
    Українські гімнасти Верняєв і Варинська вибороли нагороди оригінальних змагань (фото)
    Українські гімнасти Верняєв і Варинська вибороли нагороди оригінальних змагань (фото)
    Українські гімнасти Верняєв і Варинська вибороли нагороди оригінальних змагань (фото)
    Українські гімнасти Верняєв і Варинська вибороли нагороди оригінальних змагань (фото)
    Українські гімнасти Верняєв і Варинська вибороли нагороди оригінальних змагань (фото)
    Фото із соцмереж

    У півфіналі Варинська (на колоді) і Верняєв (на коні) обійшли швейцарців і вийшли у фінал до американців. Варинська виступала на різновисоких брусах, Верняєв – на паралельних. У підсумку американці набрали на півтора бала більше і стали переможцями змагань.

     Читайте також: Гімнаст Верняєв вперше у кар’єрі виграв медаль чемпіонату світу в багатоборстві
    Олег Верняєв спортивна гімнастика Діана Варинська
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