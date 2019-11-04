Українські гімнасти Верняєв і Варинська вибороли нагороди оригінальних змагань (фото)



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Олег Верняєв і Діана Варинська довели свій клас Фото із соцмереж

Нашим спортсменам забракло півтора бала до перемоги

Українські гімнасти Олег Верняєв і Діана Варинська вибороли срібні нагороди на Кубку Швейцарії, який відбувався в Цюріху.

Міжнародний турнір (Swiss Cup Zurich) із більш ніж тридцятирічною історією має оригінальний формат. Нагороди розігруються серед команд, які складаються з одного чоловіка та однієї жінки. Усього у змаганнях цьогоріч брали участь 10 дуетів.

На першому етапі найменший результат показали дуети з Канади і Швейцарії. На другому українці були третіми і вийшли в півфінал на Швейцарію, а Франція, Росія, Корея і Нідерланди завершили свої виступи.

У півфіналі Варинська (на колоді) і Верняєв (на коні) обійшли швейцарців і вийшли у фінал до американців. Варинська виступала на різновисоких брусах, Верняєв – на паралельних. У підсумку американці набрали на півтора бала більше і стали переможцями змагань.