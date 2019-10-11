Гімнаст Верняєв вперше у кар’єрі виграв медаль чемпіонату світу в багатоборстві



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Олег Верняєв відзначився історичним досягненням НОК України

Олег був призером Олімпіади, а на світових першостях дося медалей не мав

Український гімнаст Олег Верняєв здобув бронзову нагороду чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві. Змагання цими днями відбуваються в німецькому Штутґарті.

За сумою всіх дисциплін 26-річний українець отримав 86,973 балів, випередивши двох представників Китаю Сяо Жотена (86,690) і Сан Вея (86,523).

Якийсь час Верняєв навіть перебував на першому місці в таблиці «лайв-результатів», проте потім його випередили два останніх учасники – росіяни Артур Далалоян (87,165) і Нікіта Нагорний (88,772).

Інший представник України Петро Пахнюк увійшов в десятку найсильніших, посівши дев'яте місце.

Верняєв вперше в кар'єрі став призером чемпіонату світу в багатоборстві. Більш того, це перша медаль України в багатоборстві за часи незалежності. При цьому на Олімпійських іграх в Ріо в цій дисципліні Олег здобув срібло.

Ця медаль стала першою для збірної України на чемпіонаті світу-2019, проте раніше наша команда здобула ліцензію на Олімпіаду в Токіо.

Нагадаємо, що 2019 рік для Верняева починався з травми і операції на нозі.