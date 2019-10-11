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    Гімнаст Верняєв вперше у кар’єрі виграв медаль чемпіонату світу в багатоборстві

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    Олег Верняєв відзначився історичним досягненням - Гімнаст Верняєв вперше у кар’єрі виграв медаль чемпіонату світу в багатоборстві
    Олег Верняєв відзначився історичним досягненням
    НОК України

    Олег був призером Олімпіади, а на світових першостях дося медалей не мав

    Український гімнаст Олег Верняєв здобув бронзову нагороду чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві. Змагання цими днями відбуваються в німецькому Штутґарті.

    За сумою всіх дисциплін 26-річний українець отримав 86,973 балів, випередивши двох представників Китаю Сяо Жотена (86,690) і Сан Вея (86,523).

    Якийсь час Верняєв навіть перебував на першому місці в таблиці «лайв-результатів», проте потім його випередили два останніх учасники – росіяни Артур Далалоян (87,165) і Нікіта Нагорний (88,772).

    Інший представник України Петро Пахнюк увійшов в десятку найсильніших, посівши дев'яте місце.

    Верняєв вперше в кар'єрі став призером чемпіонату світу в багатоборстві. Більш того, це перша медаль України в багатоборстві за часи незалежності. При цьому на Олімпійських іграх в Ріо в цій дисципліні Олег здобув срібло.

    Ця медаль стала першою для збірної України на чемпіонаті світу-2019, проте раніше наша команда здобула ліцензію на Олімпіаду в Токіо.

    Нагадаємо, що 2019 рік для Верняева починався з травми і операції на нозі.

     Читайте також: Українські гімнасти здобули путівку на Олімпіаду, але фінал чемпіонату світу провалили
    Олег Верняєв спортивна гімнастика чемпіонат світу Петро Пахнюк Артур Далалоян Нікіта Нагорний
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