Українські пара-тенісисти здобули 10,5 нагород на міжнародному турнірі у Словенії

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Фото sloveniattopen.si

Тепер українські спортсмени розпочинають підготовку до чемпіонату світу

Успішно завершила змагання Slovenia Open 2018, що 8-13 травня проходив у м. Лашко, національна збірна команда України з паралімпійського настільного тенісу.

Українці вибороли 10 з половиною медалей: 4,5 золоті, дві срібні та чотири бронзові нагороди, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

У турнірі взяли участь 367 спортсменів із 44 країн світу. У складі національної паралімпійської збірної команди – 15 спортсменів (чотири дівчини, 11 хлопців).

В особистих змаганнях золото вибороли Іван Май (клас 8), Михайло Попов (клас 7) та Марина Литовченко (клас 6).

Срібним призером став Віктор Дідух (клас 8).

Бронзові медалі, у свою чергу, вибороли Наталя Косміна (клас 11) і Василь Петрунів (клас 3).

У командних змаганнях золоті нагороди вибороли хлопці 8-го класу: Дідух Віктор, Май Іван та Ніколенко Максим; а Наталя Косміна у змішаній команді із представницею Японії виборола також золото (до командного заліку зараховується 0,5 медалі).

Срібними призерами стали Попов Михайло, Омельчук Богдан і Карп Віктор (клас 7).

Бронзові нагороди вибороли Салтановська Маргарита та Шинкарьова Ірина (клас 10), а також Литовченко Марина (клас 6) у змішаній команді з представницею Румунії і Кац Лев (клас 9) у змішаній команді з представником Польщі.

Наразі національна паралімпійська збірна команда з настільного тенісу готуватиметься до особистого чемпіонату світу, який проходитиме у Словенії у жовтні цього року.