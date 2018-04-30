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    Українські паралімпійці стали другими на Кубку світу з дзюдо у Туреччині

    Наші співвітчизники з вадами зору здобули п'ять нагород
    Досить успішно виступила національна паралімпійська збірна команда з дзюдо на Кубку світу, що 23-24 квітня проходив у Туреччині (Анталія). Борючись за перемогу з 35 країнами світу, українська команда у складі восьми спортсменів з порушеннями зору поступилась лише команді Кореї та, виборовши три золоті та дві срібні медалі, стала другою у світі.
    • Сьогодні, 15:15
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    Інна Черняк. Фото прес-служби Національного комітету спорту інвалідів Україн
    Інна Черняк. Фото прес-служби Національного комітету спорту інвалідів Україн

    Наші співвітчизники з вадами зору здобули п'ять нагород

    Досить успішно виступила національна паралімпійська збірна команда з дзюдо на Кубку світу, що 23-24 квітня проходив у Туреччині (Анталія).

    Борючись за перемогу з 35 країнами світу, українська команда у складі восьми спортсменів з порушеннями зору поступилась лише команді Кореї та, виборовши три золоті та дві срібні медалі, стала другою у світі.

    Третіми стали паралімпійці-дзюдоїсти Узбекистану, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    Золоті нагороди цього Кубку світу вибороли Галінська Юлія, Назаренко Олександр і Черняк Інна.

    У Гончарук Валерії та Хорави Давида – срібні медалі Кубка світу.

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    Нагадаємо, українська дзюдоїстка Калініна здобула бронзову медаль чемпіонату Європи в Ізраїлі.

    Туреччина дзюдо Збірна України
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