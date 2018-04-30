Українські паралімпійці стали другими на Кубку світу з дзюдо у Туреччині

Наші співвітчизники з вадами зору здобули п'ять нагород

Досить успішно виступила національна паралімпійська збірна команда з дзюдо на Кубку світу, що 23-24 квітня проходив у Туреччині (Анталія). Борючись за перемогу з 35 країнами світу, українська команда у складі восьми спортсменів з порушеннями зору поступилась лише команді Кореї та, виборовши три золоті та дві срібні медалі, стала другою у світі.