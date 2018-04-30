Українські паралімпійці стали другими на Кубку світу з дзюдо у Туреччині
- Сьогодні, 15:15
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Наші співвітчизники з вадами зору здобули п'ять нагород
Досить успішно виступила національна паралімпійська збірна команда з дзюдо на Кубку світу, що 23-24 квітня проходив у Туреччині (Анталія).
Борючись за перемогу з 35 країнами світу, українська команда у складі восьми спортсменів з порушеннями зору поступилась лише команді Кореї та, виборовши три золоті та дві срібні медалі, стала другою у світі.
Третіми стали паралімпійці-дзюдоїсти Узбекистану, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.
Золоті нагороди цього Кубку світу вибороли Галінська Юлія, Назаренко Олександр і Черняк Інна.
У Гончарук Валерії та Хорави Давида – срібні медалі Кубка світу.
Нагадаємо, українська дзюдоїстка Калініна здобула бронзову медаль чемпіонату Європи в Ізраїлі.