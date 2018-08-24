Українські паралімпійці вже мають 19 медалей чемпіонату Європи з легкої атлетики



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У Берліні українці за три дні здобули сім золотих нагород, вісім срібних і чотири бронзові

Ще на одну щаблинку вище вдалось піднятись національній паралімпійській збірній команді з легкої атлетики, що наразі виборює найвищі нагороди чемпіонату Європи, який триває у Берліні.

Доробок третього дня змагань закріпив українську команду на другому місці змагань із сімома золотими, вісьмома срібними та чотирма бронзовими нагородами.

Причому, у певний момент українська команда була першою, але полякам усе ж вдалось взяти на одне золото більше.

Таким чином, трійка лідерів третього дня змагань виглядає наступним чином: Польща (8-6-4), Україна (7-8-4) та Великобританія (7-7-7).

За третій день українським спортсменам вдалось вибороти 12 високих нагород: п’ять золотих, п’ять срібних і дві бронзові.

Українські призери третього дня змагань:

Москаленко Анастасія (F32) – штовхання ядра, золота нагорода;

Цвєтов Ігор (Т35) – біг на дистанції 100 м, золото;

Кобзар Наталія (Т37) – біг на дистанції 400 м, золото;

Аджаметова Лейля (Т13) – біг на дистанції 200 м, золото;

Литвиненко Олександр (T36) – стрибки у довжину, золото;

Загребельний Владислав (Т37) – біг на дистанції 200 м, срібло;

Ібрагімов Дмитро (F46) – штовхання ядра, срібло;

Гєнкіна Єлизавета (T36) – біг на дистанції 200 м, срібло;

Павлик Роман (Т36) – стрибки у довжину, срібло;

Шуляр Юлія (Т20) – біг на дистанції 400 м, срібло;

Окапінський Ярослав (Т37) – біг на дистанції 200 м, бронза;

Єзловецька Наталія (Т20) – біг на дистанції 400 м, бронза.