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    Українські паралімпійці вже мають 19 медалей чемпіонату Європи з легкої атлетики

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    Українські паралімпійці вже мають 19 медалей чемпіонату Європи з легкої атлетики

    У Берліні українці за три дні здобули сім золотих нагород, вісім срібних і чотири бронзові

    Ще на одну щаблинку вище вдалось піднятись національній паралімпійській збірній команді з легкої атлетики, що наразі виборює найвищі нагороди чемпіонату Європи, який триває у Берліні.

    Доробок третього дня змагань закріпив українську команду на другому місці змагань із сімома золотими, вісьмома срібними та чотирма бронзовими нагородами.

    Причому, у певний момент українська команда була першою, але полякам усе ж вдалось взяти на одне золото більше.

    Таким чином, трійка лідерів третього дня змагань виглядає наступним чином: Польща (8-6-4), Україна (7-8-4) та Великобританія (7-7-7).

    За третій день українським спортсменам вдалось вибороти 12 високих нагород: п’ять золотих, п’ять срібних і дві бронзові.

    Українські призери третього дня змагань:

    Москаленко Анастасія (F32) – штовхання ядра, золота нагорода;

    Цвєтов Ігор (Т35) – біг на дистанції 100 м, золото;

    Кобзар Наталія (Т37) – біг на дистанції 400 м, золото;

    Аджаметова Лейля (Т13) – біг на дистанції 200 м, золото;

    Литвиненко Олександр (T36) – стрибки у довжину, золото;

    Загребельний Владислав (Т37) – біг на дистанції 200 м, срібло;

    Ібрагімов Дмитро (F46) – штовхання ядра, срібло;

    Гєнкіна Єлизавета (T36) – біг на дистанції 200 м, срібло;

    Павлик Роман (Т36) – стрибки у довжину, срібло;

    Шуляр Юлія (Т20) – біг на дистанції 400 м, срібло;

    Окапінський Ярослав (Т37) – біг на дистанції 200 м, бронза;

    Єзловецька Наталія (Т20) – біг на дистанції 400 м, бронза.

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