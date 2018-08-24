Українські паралімпійці вже мають 19 медалей чемпіонату Європи з легкої атлетики
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Розсилка
У Берліні українці за три дні здобули сім золотих нагород, вісім срібних і чотири бронзові
Ще на одну щаблинку вище вдалось піднятись національній паралімпійській збірній команді з легкої атлетики, що наразі виборює найвищі нагороди чемпіонату Європи, який триває у Берліні.
Доробок третього дня змагань закріпив українську команду на другому місці змагань із сімома золотими, вісьмома срібними та чотирма бронзовими нагородами.
Причому, у певний момент українська команда була першою, але полякам усе ж вдалось взяти на одне золото більше.
Таким чином, трійка лідерів третього дня змагань виглядає наступним чином: Польща (8-6-4), Україна (7-8-4) та Великобританія (7-7-7).
За третій день українським спортсменам вдалось вибороти 12 високих нагород: п’ять золотих, п’ять срібних і дві бронзові.
Українські призери третього дня змагань:
Москаленко Анастасія (F32) – штовхання ядра, золота нагорода;
Цвєтов Ігор (Т35) – біг на дистанції 100 м, золото;
Кобзар Наталія (Т37) – біг на дистанції 400 м, золото;
Аджаметова Лейля (Т13) – біг на дистанції 200 м, золото;
Литвиненко Олександр (T36) – стрибки у довжину, золото;
Загребельний Владислав (Т37) – біг на дистанції 200 м, срібло;
Ібрагімов Дмитро (F46) – штовхання ядра, срібло;
Гєнкіна Єлизавета (T36) – біг на дистанції 200 м, срібло;
Павлик Роман (Т36) – стрибки у довжину, срібло;
Шуляр Юлія (Т20) – біг на дистанції 400 м, срібло;
Окапінський Ярослав (Т37) – біг на дистанції 200 м, бронза;
Єзловецька Наталія (Т20) – біг на дистанції 400 м, бронза.