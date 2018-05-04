Українські стрілки здобули вже три ліцензії на Паралімпійські ігри 2020 року

У перший день чемпіонату світу українські стрілки-паралімпійці виграли чотири нагороди

Національна паралімпійська збірна команда з кульової стрільби вдало розпочала змагання чемпіонату світу, що 4-12 травня проходитиме у Південній Кореї (м. Чеонгджу). У перший день змагань у доробку українських стрілків чотири бронзові нагороди та три ліцензії на участь у Паралімпіаді-2020, інформує прес-служба Національного комітету спорту



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У перший день чемпіонату світу українські стрілки-паралімпійці виграли чотири нагороди

Національна паралімпійська збірна команда з кульової стрільби вдало розпочала змагання чемпіонату світу, що 4-12 травня проходитиме у Південній Кореї (м. Чеонгджу).

У перший день змагань у доробку українських стрілків чотири бронзові нагороди та три ліцензії на участь у Паралімпіаді-2020, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Українська команда у складі 12 спортсменів змагається за найвищі нагороди в паралімпійській кульовій стрільбі з 230 найкращими спортсменами з 46 країн світу.

День розпочався з бронзової нагороди Андрія Дорошенка у вправі R1 (стрільба на 10 м з пневматичної гвинтівки стоячи, клас SH1) і першої ліцензії на Паралімпіаду-2020.

Далі бронзову естафету продовжила 18-річна Ірина Щетнік – дебютантка цього чемпіонату світу – у вправі R2 (стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 м стоячи, клас SH1). У доробку Ірини ще й ліцензія на Паралімпіаду-2020.

Олексій Денисюк, Андрій Захватаєв, Ірина Ляху вибороли командну бронзову нагороду у вправі Р3 зі стрільби на 25 метрів зі стандартного малокаліберного пістолета.

Четверта бронзова медаль України у Денисюка Олексія у вправі Р3 (зі стрільби на 25 метрів зі стандартного малокаліберного пістолета) та третя ліцензія на Паралімпіаду-2020.

Змагання триватимуть до 12 травня.