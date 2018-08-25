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    Українські паралімпійці здобули ще три нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

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    Українські паралімпійці здобули ще три нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

    Тепер у скарбничці збірної України 22 медалі

    Ще три високі нагороди вибороли українські паралімпійці зранку у четвертий день змагань чемпіонату Європи з легкої атлетики.

    Українці здобули одне золото та дві срібні медалі, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    Таким чином, національній паралімпійській збірній команді України вдається утримати другу позицію у Європі з 22 медалями, вісім з яких золоті, 10 срібних і чотири бронзові.

    Лише однією медаллю паралімпійці України поступаються команді Франції, яка станом на першу половину четвертого дня очолює неофіційну залікову таблицю чемпіонату.

    За загальною кількістю нагород Україна – перша, разом із командою Великої Британії.

    Призерами від України у четвертий день уже стали:

    Ільчина Орися (F12) – золото у метанні диска;

    Прудніков Дмитро (T20) – срібна медаль у стрибках у довжину;

    Жабняк Микола (F37) – срібна медаль у штовханні ядра.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські паралімпійці вже мають 19 медалей чемпіонату Європи з легкої атлетики.

    чемпіонат Європи легка атлетика українці Паралімпійські Ігри
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