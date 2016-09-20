Українські паралімпійці здобули вже шість нагород на Кубку світу з лижних перегонів

Українці вдало розпочали змагання у німецькому Оберріді

Національна паралімпійська збірна команда України із зимових видів спорту розпочала змагання на Кубку світу, що з 20 по 28 січня 2018 року проходить у німецькому місті Оберріді. Перед стартом Паралімпіади-2018 українці вже здобули шість високих нагород: одну золоту, три срібних і дві бронзових, інформує інформує офіційний сайт Національного



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Фото прес-служби Національного комітету спорту інвалідів України

Українці вдало розпочали змагання у німецькому Оберріді

Національна паралімпійська збірна команда України із зимових видів спорту розпочала змагання на Кубку світу, що з 20 по 28 січня 2018 року проходить у німецькому місті Оберріді.

Перед стартом Паралімпіади-2018 українці вже здобули шість високих нагород: одну золоту, три срібних і дві бронзових, інформує інформує офіційний сайт Національного комітету спорту інвалідів України.

У перший день змагань, 20 січня, золоту нагороду тріумфально виборола у лижних перегонах (середня дистанція) Юлія Батенкова-Бауман, котра перемогла свою головну суперницю з Росії Анну Міленіну (Бурмістрову).

Другий день змагань не був вдалим щодо золота, але українці отримали три срібні та дві бронзові нагороди на довгій дистанції у лижних перегонах.

Срібні медалі вибороли Ігор Рептюх Ігор, котрий трьома секундами поступився французу Бенджаміну Дав'є, Батенкова-Бауман та Оксана Шишкова.

Володарями бронзових нагород стали Максим Яровий та Ірина Буй.

Наразі команда України на третьому місці після команди, що виступає під нейтральним прапором, та США.

Загалом у цьому Кубку світу беруть участь близько 200 спортсменів-паралімпійців з 29-ти країн, у тому числі команда Росії, яка виступає під нейтральним прапором.