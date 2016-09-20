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    Українські паралімпійці здобули вже шість нагород на Кубку світу з лижних перегонів

    Українці вдало розпочали змагання у німецькому Оберріді
    Національна паралімпійська збірна команда України із зимових видів спорту розпочала змагання на Кубку світу, що з 20 по 28 січня 2018 року проходить у німецькому місті Оберріді. Перед стартом Паралімпіади-2018 українці вже здобули шість високих нагород: одну золоту, три срібних і дві бронзових, інформує інформує офіційний сайт Національного
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    Фото прес-служби Національного комітету спорту інвалідів України
    Фото прес-служби Національного комітету спорту інвалідів України

    Українці вдало розпочали змагання у німецькому Оберріді

    Національна паралімпійська збірна команда України із зимових видів спорту розпочала змагання на Кубку світу, що з 20 по 28 січня 2018 року проходить у німецькому місті Оберріді.

    Перед стартом Паралімпіади-2018 українці вже здобули шість високих нагород: одну золоту, три срібних і дві бронзових, інформує інформує офіційний сайт Національного комітету спорту інвалідів України.

    У перший день змагань, 20 січня, золоту нагороду тріумфально виборола у лижних перегонах (середня дистанція) Юлія Батенкова-Бауман, котра перемогла свою головну суперницю з Росії Анну Міленіну (Бурмістрову).

    Другий день змагань не був вдалим щодо золота, але українці отримали три срібні та дві бронзові нагороди на довгій дистанції у лижних перегонах.

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    Срібні медалі вибороли Ігор Рептюх Ігор, котрий трьома секундами поступився французу Бенджаміну Дав'є, Батенкова-Бауман та Оксана Шишкова.

    Володарями бронзових нагород стали Максим Яровий та Ірина Буй.

    Наразі команда України на третьому місці після команди, що виступає під нейтральним прапором, та США.

    Загалом у цьому Кубку світу беруть участь близько 200 спортсменів-паралімпійців з  29-ти країн, у тому числі команда Росії, яка виступає під нейтральним прапором.

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