Українські шаблісти склали зброю у перший же день етапу Кубку світу в Угорщині

Команда України зупинилася далеко від призових місць

В угорському Дьйорі добіг кінця етап Кубку світу з фехтування на шаблях серед чоловіків. Жодному з представників збірної України не вдалося переступити через попередній раунд прямого вибування та продовжити виступ на другий день індивідуальних змагань. Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України. Олексій Стаценко



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Андрій Ягодка

Команда України зупинилася далеко від призових місць

В угорському Дьйорі добіг кінця етап Кубку світу з фехтування на шаблях серед чоловіків.

Жодному з представників збірної України не вдалося переступити через попередній раунд прямого вибування та продовжити виступ на другий день індивідуальних змагань.

Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

Олексій Стаценко програв місцевому фехтувальникові Тамашу Дескі (8:15), Дмитро Пундик не впорався зі ще одним представником Угорщини Хубой Гемеші (11:15), Юрій Цап одним ударом поступився Ремі Сінегаю з Франції (14:15), Олександр Каракай виявився слабшим за британця Вільяма Дері (6:15), а Андрій Ягодка оступився у поєдинку з росіянином Ростиславом Красильніковим (13:15).

У командній першості українці стали 13-ми.

У стартовому бою Пундик, Стаценко, Ягодка та Цап розгромили Саудівську Аравію (45:20), проте опісля програли німцям з рахунком 37:45.

У боротьбі за 9-16 місця українські спортсмени спочатку поступилися Великобританії (41:45), а згодом здобули дві перемоги поспіль – над Бельгією (45:33) та Гонконгом (45:27).