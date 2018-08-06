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    Українські синхроністки завоювали п'яту медаль на чемпіонаті Європи

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    Українські синхроністки завоювали п'яту медаль на чемпіонаті Європи

    Єлизавета Яхно знову піднялася на п'єдестал

    Українські синхроністки виграли свою п'яту медаль чемпіонату Європи-2018.

    У командній технічній програмі українки в складі Марії Алексєєвої, Олександри Кашуби, Яни Нарежної, Аліни Шинкаренко, Владислави Алексєєвої, Олександри Коваленко, Анастасії Савчук та Єлизавети Яхно набрали 90.7439 бали (27.5000 - виконання, 27.8000 - враження, 35.4439 - складність) і на 3.8561 очка відстали від росіянок, які виграли своє п'яте золото в Глазго.

    Зазначимо, що Єлизавета Яхно брала участь у всіх медальних виступах збірної України на чемпіонаті Європи.

    7 серпня відбудеться останній день змагальної програми континентальної першості в межах якого виступлять дуети, міксти і солістки в довільній програмі.

    Нагадаємо, Колодій та Лискун виграли золото в перший день змагань в стрибках у воду.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи водні види спорту Збірна України
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