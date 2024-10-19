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Українські тенісисти Сачко і Крутих виграли турнір у Італії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українські тенісисти Сачко і Крутих виграли турнір у Італії
Крутих і Сачко вдруге зіграли разом (вперше у 2019 році на турнірі ITF у Словаччині)
фото: ФТУ

За свою перемогу в Ольбії українські тенісисти заробили 8450 євро призових

Українці Олексій Крутих та Віталій Сачко сьогодні, 19 жовтня, виграли парний титул ATP Challenger турніру у Ольбії (Італія).

У фіналі наші тенісисти перемогли пару Іньїго Сервантес/Давид Піхлер (Іспанія/Австрія): 4:6, 6:1, 10-4.

Фінальний поєдинок тривав 78 хвилин. Українці тричі подали навиліт, припустилися п'яти подвійних помилок (у суперників - три ейси і одна подвійна), програли один гейм на своїй подачі і зробили два брейки.

Олексій Крутих і Віталій Сачко вдруге зіграли разом (вперше у 2019 році на турнірі ITF у Словаччині). Для 27-річного Віталія Сачка це сьомий парний титул на турнірах ATP Challenger Tour (другий цього сезону), а 24-річний Олексій Крутих утретє став переможцем «челенджера» в парі (вперше з листопада 2022 року).

За свою перемогу в Ольбії українські тенісисти заробили 8 450 євро призових (на пару) і по 125 очок у парний рейтинг.

Нагадаємо, що визначився наступний суперник чоловічої збірної України з тенісу у Кубку Девіса.

У поєдинку плей-оф Першої Світової групи українці зіграють з командою Тунісу.

Саме наш суперник буде господарем поєдинку, який пройде 31 січня-1 лютого або 1-2 лютого 2025 року. Варто зазначити, що наразі Україна жодного разу не зустрічалася з Тунісом в межах Кубку Девіса.

У попередньому поєдинку турніру Україна поступилася Ізраїлю з рахунком 1-3.

Формальним господарем гри був Ізраїль. Однак, матч пройшов в Ларнаці (Кіпр) без глядачів через заходи безпеки.

Нагадаємо, українська тенісистка Людмила Кіченок повторила національний рекорд у рейтингах WTA. Сталося це за підсумками оновлення рейтингів, що відбулося у понеділок, 23 вересня.

На початку вересня Кіченок оновила національний рекорд у парному розряді. Після перемоги з Єлєною Остапенко на US Open, українська тенісистка піднялася на п'яте місце у світовому рейтингу.

Через два тижні Кіченок вдруге оновила національний рекорд: перемістилася одразу на третє місце у світовому рейтингу. Українка обійшла канадку Габріелу Дабровські та бельгійку Елізу Мертенс, яка втратила одразу три позиції у рейтингу.

Крім оновлення національного рекорду у парному розряді, Людмила Кіченок також повторила рекорд України в усіх світових рейтингах. Перед цим його одноосібно утримувала Еліна Світоліна, яка у вересні 2017 року піднялася на третє місце в одиночному рейтингу WTA.

Загалом за всю історію лише три українські тенісисти підіймалися у топ-5 світових рейтингів WTA та ATP. У 1994 році четверте місце в одиночному рейтингу серед чоловіків займав Андрій Медведєв.

Людмила Кіченок – 32-річна українська тенісистка з Дніпра. Переможниця 11 парних титулів WTA з них п'ять – в тандемі з Єленою Остапенко. Переможниця двох Грендслемів: парного US Open-2024 та міксту Вімблдону у 2023-му.

У цьому сезоні виграла три трофеї: в Істборні, Брісбені та Нью-Йорку.  Це також повторення особистого рекорду Людмили за виграними турнірами впродовж року – таку саму кількість українка здобула у 2022 році.

Джерело
Теги: теніс

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