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Людмила Кіченок повторила національний рекорд України у тенісних рейтингах

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Людмила Кіченок повторила національний рекорд України у тенісних рейтингах
У цьому сезоні Людмила виграла три трофеї: в Істборні, Брісбені та Нью-Йорку

Лише одного разу представниця України займала таке високе місце у світовому рейтингу WTA

Українська тенісистка Людмила Кіченок повторила національний рекорд у рейтингах WTA. Сталося це за підсумками оновлення рейтингів, що відбулося у понеділок, 23 вересня.

На початку вересня Кіченок оновила національний рекорд у парному розряді. Після перемоги з Єлєною Остапенко на US Open, українська тенісистка піднялася на п'яте місце у світовому рейтингу.

Через два тижні Кіченок вдруге оновила національний рекорд: перемістилася одразу на третє місце у світовому рейтингу. Українка обійшла канадку Габріелу Дабровські та бельгійку Елізу Мертенс, яка втратила одразу три позиції у рейтингу.

Оновлений рейтинг WTA (парний розряд)

  1. Катержина Синякова (Чехія) – 8780 очок
  2. Ерін Рутліфф (Нова Зеландія) – 7645
  3. Людмила Кіченок (Україна) – 6165 
  4. Габріела Дабровські (Канада) – 6125
  5. Єлєна Остапенко (Латвія) – 5948

Крім оновлення національного рекорду у парному розряді, Людмила Кіченок також повторила рекорд України в усіх світових рейтингах. Перед цим його одноосібно утримувала Еліна Світоліна, яка у вересні 2017 року піднялася на третє місце в одиночному рейтингу WTA.

Загалом за всю історію лише три українські тенісисти підіймалися у топ-5 світових рейтингів WTA та ATP. У 1994 році четверте місце в одиночному рейтингу серед чоловіків займав Андрій Медведєв.

Людмила Кіченок – 32-річна українська тенісистка з Дніпра. Переможниця 11 парних титулів WTA з них п'ять – в тандемі з Єленою Остапенко. Переможниця двох Грендслемів: парного US Open-2024 та міксту Вімблдону у 2023-му.

У цьому сезоні виграла три трофеї: в Істборні, Брісбені та Нью-Йорку.  Це також повторення особистого рекорду Людмили за виграними турнірами впродовж року – таку саму кількість українка здобула у 2022 році.

Джерело
Теги: Еліна Світоліна Людмила Кіченок Рейтинг WTA Андрій Медведєв українка теніс

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